Samsung sfotte iPhone Duo: la frecciata social ad Apple

amsung ha deciso di prendere in giro iPhone Duo con una battuta che non lascia molto spazio all’interpretazione, e lo ha fatto dove queste cose funzionano meglio, cioè sui social. Il messaggio, rivolto ad Apple, suona più o meno così: fateci sapere quando avete finito di riscaldare i nostri avanzi. Una frecciata secca, costruita sull’idea che il nuovo dispositivo pieghevole di Cupertino non porti nulla di davvero inedito rispetto a quanto i Galaxy pieghevoli hanno già mostrato negli anni.

La logica del ragionamento è semplice e Samsung la conosce bene, perché su quel terreno si è mossa per prima. Il concetto di uno smartphone che si apre a libro, con uno schermo interno più ampio e uno esterno da usare a telefono chiuso, è stato per lungo tempo territorio quasi esclusivo dell’azienda coreana. L’arrivo di Apple in quella categoria, per quanto atteso da tempo, viene quindi letto dal rivale come una conferma tardiva della bontà della propria scommessa. Da qui il tono, che non è quello dell’annuncio tecnico ma della provocazione mirata.

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Una rivalità che si combatte anche a colpi di post

Il modo in cui Samsung ha impacchettato la stoccata dice parecchio sulle regole non scritte di questo tipo di scontri. Non si parla di specifiche, non si citano numeri, non si mettono a confronto schede tecniche. Si punta invece su una frase che resti in testa, facile da condividere e da commentare, e che sposti il discorso dal prodotto al primato. In pratica, la sottintesa è che il vero merito sta nell’aver aperto la strada, non nell’essere arrivati dopo con un dispositivo rifinito.

Va detto che la formula degli avanzi riscaldati è particolarmente aggressiva, perché non si limita a rivendicare una priorità temporale. Insinua che l’idea sia stata semplicemente ripresa e ripresentata, senza un contributo originale. È un tipo di attacco che funziona sul pubblico più appassionato, quello che segue da anni la contesa tra i due marchi e che riconosce immediatamente il riferimento ai pieghevoli come categoria nata e cresciuta soprattutto dalle parti di Seul.

Perché la mossa su iPhone Duo arriva proprio ora

Il tempismo non è casuale. Ogni volta che Apple entra in un segmento nuovo, l’attenzione mediatica si concentra su di lei, spesso oscurando chi quel segmento lo popolava già da tempo. Reagire con una battuta serve anche a questo, a ricordare al pubblico che la storia del formato pieghevole non comincia con iPhone Duo. È una strategia di posizionamento travestita da sfottò, e Samsung non è certo nuova a questo genere di operazioni comunicative.

Sul piano pratico, la provocazione non cambia i rapporti di forza né sposta le scelte di acquisto di chi guarda a un dispositivo del genere. Ma alimenta la conversazione, e in una fase in cui i pieghevoli Galaxy devono difendere il proprio spazio dall’ingresso di un concorrente pesante, tenere alta l’attenzione è già un risultato. Chi segue il settore sa che a queste battute seguono di solito risposte indirette, campagne pubblicitarie costruite sul confronto e nuove occasioni per ricominciare da capo.