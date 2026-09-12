OnePlus 16 con 200 MP, Samsung e HONOR cambiano le fotocamere

Le fotocamere restano il campo di battaglia preferito dai produttori Android, e le indiscrezioni delle ultime settimane raccontano tre strategie che vanno in direzioni diverse. Da una parte OnePlus 16, che punterebbe tutto sulla potenza bruta del sensore principale, dall’altra Samsung, decisa a sistemare una lacuna che si trascina da anni sui modelli meno costosi della gamma Galaxy, e poi HONOR, che sembra voler tentare la strada più curiosa di tutte con un sensore frontale di forma quadrata. Nessuna di queste informazioni è stata confermata dalle aziende, arrivano tutte da leaker più o meno noti, ma il quadro complessivo merita attenzione.

OnePlus 16 alza l’asticella con 200 megapixel

Partendo da OnePlus, il prossimo top di gamma dovrebbe rappresentare un salto piuttosto netto rispetto al passato. Le informazioni condivise dal leaker Digital Chat Station parlano di una fotocamera principale da 200 megapixel abbinata a un sensore da 1/1.4 pollici, che sarebbe esclusiva di questo modello all’interno della gamma. Nessun altro dispositivo della famiglia riceverebbe un sensore di quelle dimensioni.

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Accanto alla principale ci sarebbe un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e sensore Sony da 1/1.95 pollici, più un ultra grandangolare anch’esso da 50 megapixel. Interessante anche la parte anteriore, dove si parla di un sensore da 50 megapixel dotato di autofocus. Una scelta che, rispetto alle classiche fotocamere frontali a fuoco fisso, renderebbe i selfie più nitidi e darebbe più margine di manovra nelle inquadrature.

Il resto della scheda tecnica dovrebbe comunque restare su livelli altissimi, ma è evidente che il comparto fotografico sia l’area su cui l’azienda ha lavorato di più. OnePlus 16 è atteso in Cina all’inizio di ottobre, anche se al momento nulla è stato ufficializzato.

Galaxy S27 e S27+, lo zoom potrebbe finalmente cambiare

Sul fronte Samsung la novità è meno appariscente sulla carta, però nell’uso quotidiano peserebbe parecchio. Galaxy S27 e Galaxy S27+ potrebbero infatti montare lo stesso sensore teleobiettivo previsto per Galaxy S27 Pro. L’indiscrezione arriva dal leaker phonefuturist tramite il suo profilo X, in un post pubblicato il 31 agosto 2026, e non entra nel dettaglio del componente specifico.

Un rumor precedente, però, aveva indicato per Galaxy S27 Pro un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Se fosse davvero quello, i modelli base della serie farebbero un bel passo avanti, considerando che negli ultimi anni proprio lo zoom era rimasto sostanzialmente fermo. Lo stesso leaker sembra suggerire anche una condivisione del sensore principale e dell’ultra grandangolare con il modello Ultra, anche se appare più realistico che sia Galaxy S27 Pro a ereditare i sensori del fratello maggiore, viste le somiglianze tra i due.

Per Galaxy S27 Ultra, invece, si parla di test su un teleobiettivo con sensore da 1/1.9 pollici e zoom 4x. Se arriverà sul prodotto finale, però, è ancora tutto da capire.

HONOR Magic9 Pro e il sensore frontale quadrato

La sorpresa vera potrebbe arrivare da HONOR. Sempre secondo Digital Chat Station, HONOR Magic9 Pro sarebbe il primo smartphone Android con un sensore frontale in formato 1:1, quindi quadrato. Non significa che le foto debbano per forza uscire in quel formato, anzi. Il vantaggio sta altrove, cioè nella libertà che il software guadagna al momento del ritaglio.

Un sensore quadrato raccoglie infatti una quantità di informazioni più uniforme sui due assi, lasciando margine per adattare lo scatto ai vari formati senza perdere pezzi ai bordi. Torna utile soprattutto per videochiamate, vlog, dirette e contenuti social, dove capita in continuazione di passare dal verticale all’orizzontale.

Dettagli tecnici sul sensore anteriore non ce ne sono ancora, mentre sul retro i numeri circolati sono importanti. Si parla di una principale da 200 megapixel con sensore da 1/1.28 pollici, apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica, affiancata da una ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico anch’esso da 200 megapixel con sensore da 1/1.4 pollici. La presentazione della serie Magic9 è prevista nel corso di questo mese.