Samsung punta alle fabbriche di chip senza operai entro il 2030

I lavoratori del comparto semiconduttori di Samsung hanno forse vinto la loro battaglia sui bonus, ma rischiano di perdere la guerra. L’azienda coreana, infatti, sta puntando tutto sull’automazione delle fabbriche, con un obiettivo preciso in mente, ridurre drasticamente il peso negoziale del sindacato che le ha dato del filo da torcere. Il piano parla chiaro, arrivare a stabilimenti completamente automatizzati entro il 2030, e questa non è una semplice ipotesi sulla carta.

Samsung e la piattaforma che apre la strada alle fabbriche senza operai

Il fulcro di tutta la strategia ha un nome, Data Sharing Eco Platform, abbreviato in DSEP. Si tratta di un protocollo pensato per condividere in tempo reale i dati relativi ai processi produttivi dei chip con una serie di partner selezionati. Niente di particolarmente rivoluzionario, almeno all’apparenza. Il punto interessante arriva dopo, perché quegli stessi dati vengono dati in pasto a un sistema operativo di fabbrica basato sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo finale è ambizioso, raggiungere la piena automazione degli impianti entro la fine del decennio.

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Tradotto in parole povere, Samsung vuole costruire le basi tecnologiche per fabbriche unmanned, ossia stabilimenti capaci di funzionare senza presenza umana costante. La produzione di semiconduttori è un settore dove ogni dettaglio conta, dalla temperatura alla precisione dei macchinari, e affidare il tutto a un sistema gestito dall’AI significa puntare su una catena produttiva che non si ferma, non sciopera e non chiede aumenti.

Lo scontro sui bonus e la mossa per ribaltare i rapporti di forza

Dietro questa accelerazione tecnologica c’è una storia di tensioni interne. Il sindacato dei lavoratori del settore chip aveva ottenuto risultati concreti nella vertenza legata ai bonus, una vittoria che però è costata cara all’azienda. Ed è proprio qui che entra in gioco la logica della DSEP, perché spingendo sull’automazione Samsung mira a togliere ai dipendenti quella leva contrattuale che fino a oggi ha pesato sui tavoli delle trattative.

Meno dipendenza dalla manodopera significa meno vulnerabilità di fronte a scioperi e rivendicazioni. È una scommessa industriale che guarda al lungo periodo, dove la tecnologia diventa lo strumento per ridisegnare gli equilibri di potere all’interno delle fabbriche. La condivisione dei dati con i partner selezionati non è quindi soltanto una questione di efficienza produttiva, ma il primo tassello di un disegno più ampio.

Il calendario fissato porta dritto al 2030, anno in cui Samsung conta di poter contare su impianti gestiti quasi interamente da sistemi automatizzati. Una traiettoria che, se rispettata, cambierebbe profondamente il modo in cui vengono prodotti i chip e il ruolo stesso degli operai negli stabilimenti del colosso coreano.

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