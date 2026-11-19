Una nube di polvere scura lunga circa 150 miliardi di chilometri, soprannominata Coda del Gatto, potrebbe essere ciò che resta di uno scontro violentissimo tra mondi grandi quanto Plutone. Il telescopio spaziale Hubble della NASA è riuscito per la prima volta a osservarla in luce visibile e ha portato alla luce dettagli finora nascosti. La struttura si trova a circa 63 anni luce dalla Terra, nella debole costellazione del Pittore, e fa parte del vasto disco di polveri e detriti che circonda Beta Pictoris. Si tratta di un giovane sistema stellare che somiglia molto al nostro Sistema Solare nelle sue prime fasi di sviluppo. Da due anni il suo aspetto insolito e la sua origine incerta lasciavano perplessi gli scienziati.

Lo studio è apparso su The Astrophysical Journal Letters ed è stato guidato da Arin Avsar, planetologo dell’Università dell’Arizona e dottorando nei gruppi di ricerca di Daniel Apai e Kevin Wagner presso il Lunar and Planetary Laboratory e lo Steward Observatory. Il gruppo ha unito le nuove immagini di Hubble a osservazioni raccolte nell’arco di oltre 14 anni. Ne è uscito un quadro più chiaro della composizione, della posizione e della forma della nube, insieme ad altri indizi a sostegno dell’ipotesi di una collisione su vasta scala. “Si pensa che la Coda del Gatto sia il risultato di uno scontro tra corpi di grandi dimensioni, qualcosa come Plutone” ha spiegato Avsar. Il dettaglio curioso è che fino a ora la struttura era stata vista solo dal telescopio James Webb, che lavora nell’infrarosso, mentre alle lunghezze d’onda più corte restava invisibile. Un enigma che da tempo incuriosiva la comunità scientifica.

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Perché la Coda del Gatto sfuggiva alla luce visibile

Il motivo sarebbe legato al materiale di cui è fatta. Secondo Avsar la nube è composta quasi interamente da materiale organico refrattario, fortemente basato sul carbonio. Le lunghe catene di atomi di carbonio assorbono la luce visibile e per questo appaiono decisamente nere. Sono composti complessi capaci di resistere a condizioni piuttosto ostili nello spazio, e proprio perché trattengono gran parte della luce che li colpisce rendono la polvere circostante insolitamente scura.

Le osservazioni di Hubble confermano anche un altro aspetto sorprendente. I granelli di polvere misurano appena un micron, cioè un milionesimo di metro, ma invece di essere compatti risultano stranamente “soffici”, con molto spazio vuoto al loro interno. Le dimensioni complessive della nube sono difficili da immaginare. Potrebbe estendersi fino a 1.000 unità astronomiche, dove un’unità corrisponde alla distanza media tra la Terra e il Sole. Per avere un’idea servirebbero circa 200 mila miliardi di gatti domestici messi in fila dalla coda al naso. “Come si possano ottenere granelli così piccoli e porosi nessuno lo capisce davvero, ed è anche per questo che studiamo questa struttura” ha ammesso Avsar.

Una possibile spiegazione arriva da Kevin Wagner, coautore e NASA Sagan Postdoctoral Fellow allo Steward Observatory. Le velocità in gioco durante lo scontro potrebbero essere state così elevate da vaporizzare i granelli di carbonio, che sarebbero poi tornati solidi raffreddandosi e assumendo strutture leggere e aperte. Il processo esatto però resta incerto e serviranno altre osservazioni per verificarlo.

Una forma inattesa e una deformazione provocata da un pianeta gigante

La ricerca rimette in discussione anche la geometria della struttura. Combinando i dati di Hubble con le misure infrarosse di Webb, gli astronomi hanno ricostruito al computer la sua possibile forma tridimensionale. In passato si riteneva che la Coda del Gatto si allungasse molto dietro la stella rispetto al nostro punto di vista, ma il disco di detriti si vede quasi di taglio e capire la sua reale profondità era complicato. La nuova analisi indica invece che la nube si estende di lato rispetto a noi, praticamente sullo stesso piano del cielo della stella, forse spingendosi appena un po’ dietro di essa.

Non è l’unica novità. Usando Hubble con una configurazione diversa, Avsar e colleghi hanno individuato una strana distorsione nell’ampio alone di polvere che avvolge Beta Pictoris. Il sospetto ricade su Beta Pic b, uno dei tre pianeti del sistema, un gigante gassoso con una massa stimata intorno a 10 volte quella di Giove. La sua gravità potrebbe alterare le traiettorie di polveri, comete e corpi ghiacciati su distanze enormi. “È la prova di quanto questi pianeti massicci influenzino davvero la polvere e i corpi ghiacciati che li circondano fino a centinaia di unità astronomiche” ha sottolineato Avsar.

Sistemi come questo aiutano a ricostruire anche il passato del nostro vicinato cosmico. Quando la Fascia di Kuiper, la regione oltre Nettuno che ospita Plutone e numerosi altri corpi ghiacciati, aveva appena 20 milioni di anni era probabilmente molto più affollata di oggi e poteva contenere centinaia di oggetti paragonabili a Plutone. Nel corso di miliardi di anni la gravità dei pianeti giganti esterni avrebbe spinto molti di questi corpi verso nuove regioni o li avrebbe espulsi del tutto dal Sistema Solare, svuotando gran parte della popolazione originaria.

Fonte: TecnoAndroid