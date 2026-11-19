Una nuova class action colpisce Intel, questa volta promossa da un gruppo di azionisti che chiamano in causa la società per il pesante crollo in Borsa delle ultime settimane. Secondo chi ha avviato l’azione legale, il colosso dei processori avrebbe diffuso informazioni fuorvianti sulla reale portata del rallentamento del mercato PC, offrendo agli investitori un quadro meno preoccupante di quello che poi si è rivelato nei fatti.

La giornata nera è stata quella del 30 ottobre. Chipzilla, come l’azienda viene spesso chiamata nel settore, ha lasciato sul terreno più del 28% del proprio valore all’indomani della pubblicazione dei dati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale. Un tonfo da record, arrivato in un momento in cui l’intero comparto consumer sta attraversando una fase di forte crisi. A pesare è soprattutto la corsa all’intelligenza artificiale, che occupa una fetta enorme della capacità produttiva delle fabbriche di semiconduttori, in particolare di quelle specializzate nei chip di memoria.

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Perché Intel paga più di altri la crisi dei PC

Il nodo principale riguarda la posizione dell’azienda nel segmento dei datacenter. A differenza di AMD, per esempio, Intel non sta riuscendo a trarre grandi vantaggi da questo settore in piena espansione. Non che manchino le vendite, anzi: di CPU il gruppo ne piazza parecchie. Il problema è che sul fronte delle GPU l’offerta non risulta particolarmente interessante, e proprio lì si concentra buona parte della domanda legata all’AI.

Così la società si è ritrovata a fare affidamento soprattutto su un mercato in netta contrazione. Quando i prezzi salgono all’improvviso su quasi tutti i componenti, il pubblico tende a rimandare gli acquisti e a comprare meno, e i personal computer non fanno eccezione. Per un’azienda così legata al mondo consumer, il colpo si è fatto sentire in modo evidente.

Le accuse degli azionisti e i numeri del trimestre

La causa intentata dagli investitori, però, non si limita a un generico richiamo alla congiuntura sfavorevole e scende molto più nel dettaglio. Tra i punti contestati c’è la mancata chiarezza sulla scarsa disponibilità di alcuni substrati destinati alle CPU per i datacenter. Una carenza che ha impedito a Intel di soddisfare appieno la domanda proprio nell’unico ambito dove le richieste continuavano a crescere, e che secondo i ricorrenti non sarebbe stata comunicata in maniera adeguata.

Guardando ai conti, il quadro appare oggettivamente negativo anche se non così drammatico come il crollo del titolo potrebbe far pensare. I ricavi della divisione Client Computing and Physical AI Group, nota con la sigla CCPG, sono calati del 5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Una flessione concreta, certo, ma lontana da un vero tracollo.

Il CEO Lip Bu Tan aveva indicato due fattori critici in particolare. Da una parte una carenza di memoria definita senza precedenti, dall’altra i problemi di disponibilità lungo la catena produttiva. Entrambi gli elementi, secondo il numero uno dell’azienda, stavano penalizzando il comparto dei computer destinati al grande pubblico.

Gli azionisti, dal canto loro, leggono la vicenda in un’altra chiave. Sostengono infatti che i benefici derivanti dagli investimenti nelle infrastrutture per l’AI sarebbero stati più che compensati dalla debolezza del mercato PC, un aspetto che a loro giudizio la società non avrebbe illustrato con la necessaria trasparenza prima della pubblicazione dei risultati trimestrali.

Fonte: TecnoAndroid