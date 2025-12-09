Samsung One UI 8.5: multitasking migliorato e AI tra dispositivi

Samsung sta preparando il terreno per un aggiornamento che potrebbe cambiare davvero il modo in cui interagiamo con i suoi dispositivi: One UI 8.5. Per settimane i test sono andati avanti dietro le quinte, e nelle ultime ore il leaker Tarun Vats ha condiviso quello che sembra il changelog completo, dando un’idea concreta di cosa aspettarsi. La promessa è chiara: più fluidità, più integrazione tra dispositivi e qualche sorpresa legata all’intelligenza artificiale.

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One UI 8.5 porta DeX smart, batteria dettagliata e condivisione intuitiva

Uno dei punti più interessanti riguarda DeX, la modalità che trasforma il vostro smartphone in un vero e proprio mini-PC. Finalmente, le finestre delle app ricorderanno posizione e dimensioni, avvicinando l’esperienza a quella di un sistema desktop tradizionale. È un piccolo ma significativo passo verso una gestione più intelligente del multitasking. Anche la sezione batteria subisce un restyling importante: i dati saranno più dettagliati, mostrando autonomia residua, stato di ricarica e un quadro completo dell’utilizzo degli ultimi sette giorni. Samsung introduce inoltre due modalità di risparmio energetico, Standard e Maximum, pensate per ottimizzare l’autonomia senza sacrificare le performance.

Ma l’aggiornamento non riguarda solo l’interfaccia: la condivisione dei contenuti riceve una spinta importante. Quick Share permetterà di ricevere file solo da dispositivi collegati allo stesso account, e il riconoscimento facciale suggerirà automaticamente a chi inviare le foto, rendendo tutto più immediato e personalizzato. Anche l’audio si arricchisce: Auracast permetterà di trasmettere la propria voce a cuffie e speaker compatibili, aprendo a scenari interessanti per chi lavora in gruppo o per lo streaming domestico.

One UI 8.5 trasforma Galaxy in un ecosistema più intelligente e fluido

L’ecosistema Galaxy diventa ancora più coeso: smartphone, tablet e PC dialogheranno tra loro senza soluzione di continuità, e le TV potranno mostrare foto e video direttamente dallo smartphone. Il passaggio da OneDrive a Samsung Cloud diventa centrale, suggerendo una visione più autonoma della piattaforma e una gestione dei dati più integrata. Anche lo screen mirroring si evolve, rendendo più semplice condividere contenuti su qualsiasi dispositivo.

Infine, l’intelligenza artificiale fa un salto in avanti. Bixby migliora nelle risposte e nella gestione delle impostazioni, con una cronologia delle conversazioni più completa. Galaxy AI Photo Assist consente di generare e modificare immagini senza salvare ogni passaggio, e altre funzioni riguardano sicurezza anti-furto, personalizzazione e aggiornamenti di Samsung Health.

One UI 8.5 dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S26 a fine gennaio, e nelle settimane successive arriverà sugli altri Galaxy compatibili. Alcuni dettagli restano ancora incerti, come la possibilità di un programma Beta, complicata dalla scelta di privilegiare il Galaxy S26 Plus rispetto alla versione Edge. In ogni caso, Samsung sembra puntare su un ecosistema più intelligente, flessibile e con un’interazione tra dispositivi sempre più naturale, confermando l’ambizione di rendere l’esperienza Galaxy completa e senza soluzione di continuità.