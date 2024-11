OpenAI ha annunciato la possibilità di effettuare ricerche all’interno della cronologia delle conversazioni con il chatbot. La funzione era in realtà già disponibile per gli abbonati ChatGPT Plus, ma la grande novità è che sarà estesa agli utenti gratuiti nelle prossime settimane.

Ecco come funziona

Il nuovo strumento, accessibile sia via web che tramite le app mobili per Android e iOS, permette agli utenti di ritrovare facilmente conversazioni precedenti. Sarà dunque sufficiente cliccare sull’icona della lente d’ingrandimento nell’angolo superiore sinistro per accedervi. Durante la digitazione, poi, il sistema mostra corrispondenze sia nei titoli delle chat che nel contenuto delle conversazioni, complete di date.

Nell’applicazione mobile, la casella di ricerca si troverà nell’angolo superiore destro dell’interfaccia, accessibile dopo aver toccato il pulsante della barra laterale. La sincronizzazione delle conversazioni avviene automaticamente tra web e mobile per gli utenti che hanno lo stesso account.