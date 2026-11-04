Samsung News chiude anche in Italia: stop dal 21 dicembre 2026

Anche in Italia è arrivato il momento dei saluti per Samsung News, che verrà disattivata a partire dal prossimo 21 dicembre 2026. Dopo i primi segnali arrivati da India e Corea del Sud, la conferma ufficiale riguarda ora anche il nostro mercato, con un avviso inviato direttamente agli utenti italiani. Al centro della vicenda c’è la piattaforma che da qualche anno raccoglie notizie, risultati sportivi, aggiornamenti sulle borse e altri contenuti informativi, tutti a portata di mano sui dispositivi del marchio coreano. Chi possiede uno smartphone o un tablet Galaxy ha avuto modo di trovarla già presente sul proprio dispositivo, pronta a offrire un colpo d’occhio sull’attualità senza dover cercare altrove.

Una lunga storia fatta di nomi che cambiano

Samsung News rappresentava l’ultima tappa di un percorso piuttosto lungo, con cui il colosso coreano ha provato a scalzare il predominio degli aggregatori nativi sui dispositivi, a cominciare da Google Discover. Il servizio era arrivato il 18 aprile 2023 prendendo il posto di Samsung Free e permetteva di consultare notizie, risultati sportivi e andamento dei mercati azionari direttamente da smartphone e tablet. Una sorta di edicola digitale integrata nel sistema, pensata per chi voleva restare aggiornato senza aprire un’app dopo l’altra.

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Guardando la vicenda nel suo insieme, il quadro somiglia a un continuo cambio d’abito. Tutto parte con Bixby Home nell’aprile 2017, poi è la volta di Samsung Daily nell’ottobre 2019. Tra novembre e dicembre 2020, insieme all’arrivo di One UI 3.0, il feed diventa Samsung Free. L’ultimo cambio di nome avviene nella primavera del 2023, quando debutta proprio Samsung News. Quattro identità diverse nell’arco di pochi anni, che raccontano bene quanto l’azienda abbia insistito su questa idea senza riuscire a imporsi rispetto alle alternative più diffuse. Con la disattivazione prevista per dicembre si chiude quindi l’ultimo capitolo di questa storia.

Cosa succede dopo lo stop al servizio

Per ora Samsung non ha comunicato cosa occuperà lo spazio lasciato libero dal feed. L’ipotesi più naturale porta comunque a Google Discover, che sui Galaxy è già disponibile come opzione. Per molti utenti il passaggio potrebbe quindi risultare piuttosto semplice, visto che lo strumento di Google è già presente e non richiede particolari configurazioni per essere scelto al posto dell’aggregatore di casa Samsung.

Per l’azienda si tratta dell’ennesima potatura del proprio catalogo software. Negli ultimi tempi è arrivata anche la chiusura di Daily+ su smart TV e monitor intelligenti, un segnale piuttosto chiaro della direzione intrapresa. I servizi poco utilizzati, o che finiscono per sovrapporsi ad altri già esistenti, non hanno più vita facile. Le risorse dedicate a questi progetti, del resto, non portano risultati efficienti se messe a confronto con soluzioni simili e dalla diffusione molto più ampia. La strategia sembra dunque quella di concentrare gli sforzi dove il ritorno è maggiore, lasciando andare ciò che duplica funzioni già coperte da altri.

Il caso di Samsung News rientra perfettamente in questo schema. Notizie, sport e borse erano contenuti già ampiamente serviti da piattaforme concorrenti, e mantenere in vita un aggregatore proprietario significava investire su un terreno dove la sfida era tutt’altro che semplice. Nel campo dei feed informativi integrati nei dispositivi, infatti, Google Discover resta il leader indiscusso, e sarà con ogni probabilità proprio il servizio di Google a raccogliere l’eredità dell’aggregatore coreano dopo il 21 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid