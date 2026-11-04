Nothing Headphone (1) al minimo storico su Amazon: bianche a 170,49 euro

Le Nothing Headphone (1) toccano il loro minimo storico su Amazon e lo fanno con un taglio di prezzo che pesa davvero. La variante bianca passa infatti da 299 euro a 170,49 euro, con uno sconto del 43% che arriva a circa un anno dal debutto del marchio londinese nel mondo delle cuffie premium. Chi aveva seguito quel lancio ricorderà bene il design trasparente che aveva diviso critica e appassionati fin dal primo giorno. Ora quelle stesse cuffie costano parecchio meno rispetto ai mesi passati, quando il posizionamento sul mercato italiano era rimasto decisamente più alto.

Design trasparente, driver KEF e comandi fisici

Il tratto più riconoscibile resta l’estetica trasparente che ha reso celebre Nothing. Qui viene abbinata a una struttura in alluminio lavorato CNC e a cuscinetti in memory foam PU, pensati per reggere bene anche le sessioni di ascolto più lunghe. Sotto la scocca lavora un driver dinamico da 40 mm progettato da KEF, storico marchio audio britannico. Il diaframma è nichelato e la risposta in frequenza va da 20 Hz fino a 40 kHz.

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Sul fronte della connessione il modello supporta il Bluetooth 5.3 con i codec AAC, SBC e LDAC. Collegando il cavo USB C si può contare su un ascolto ad alta risoluzione fino a 24 bit e 96 kHz, mentre la funzione Spatial Audio allarga il palcoscenico sonoro. Un dettaglio che la critica ha apprezzato parecchio riguarda i controlli fisici, cioè rotella, paddle e pulsanti, preferiti di gran lunga ai soliti comandi touch. A questo si aggiunge un equalizzatore parametrico a 8 bande gestibile dall’app Nothing X, che diverse recensioni hanno definito eccezionale. La certificazione IP52/IP54 offre infine una discreta protezione da sudore e spruzzi leggeri.

Cancellazione del rumore e un’autonomia fuori scala

La cancellazione del rumore è di tipo ibrido e si affida a 6 microfoni dedicati. Nei test indipendenti la riduzione misurata arriva fino a 42 dB, un valore che colloca queste cuffie tra le più efficaci della categoria anche se non raggiungono i vertici assoluti di Sony o Bose.

Il vero asso nella manica però è la batteria da 1.040 mAh. Le specifiche dichiarano fino a 80 ore di autonomia con ANC disattivato e 35 ore con la cancellazione attiva. Nelle prove sul campo questi numeri sono stati persino superati, con 42 ore e 53 minuti registrati tenendo l’ANC acceso. C’è poi la ricarica rapida, che con appena 5 minuti alla presa restituisce 5 ore di ascolto. Per chi viaggia spesso o passa ore in cuffia durante la giornata non è un dato da poco.

Il prezzo più basso mai visto

Il listino di Nothing Headphone (1) era fissato a 299 euro e per diversi mesi dal lancio è rimasto praticamente invariato. Oggi su Amazon la versione bianca costa 170,49 euro, il prezzo più basso di sempre per questo modello. L’offerta batte anche le migliori proposte comparse finora presso altri rivenditori italiani come Unieuro. Il risparmio sfiora i 130 euro e rende molto più accessibili un paio di cuffie con specifiche premium e una durata della batteria ben sopra la media del segmento. Trattandosi di una promozione a tempo limitato, questo prezzo potrebbe non restare disponibile a lungo.

Fonte: TecnoAndroid