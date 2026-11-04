Lenovo Googlebook Duet m: tastiera e penna certificate dalla FCC

I nuovi Googlebook con tastiera staccabile potrebbero arrivare sul mercato prima di quanto si pensasse, e tra i primi marchi pronti a proporli ci sarebbe proprio Lenovo. Google aveva già lasciato intendere che la sua piattaforma si sarebbe aperta a nuovi formati, e adesso la conferma è ufficiale: i dispositivi con tastiera sganciabile andranno presto ad affiancare i classici portatili e i modelli convertibili presentati a settembre. Un ampliamento della gamma che punta a coprire anche chi cerca qualcosa di più flessibile di un semplice laptop.

Il nome più accreditato è quello del Lenovo Googlebook Duet m, un 2 in 1 con tastiera rimovibile che figurava già tra i prodotti attesi al momento del lancio dei Googlebook. In quell’occasione però non era stato presentato in via ufficiale, rimanendo di fatto nell’ombra. Nelle settimane passate sono circolate immagini piuttosto dettagliate del dispositivo e gli ultimi indizi fanno pensare che lo sviluppo sia ormai a buon punto, con un debutto che potrebbe non essere lontano.

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Tastiera e penna Lenovo passano dalla FCC

A rafforzare questa impressione ci sono due accessori comparsi nel database della FCC, l’ente statunitense incaricato di certificare i dispositivi elettronici prima della loro commercializzazione. Si tratta di una tastiera Bluetooth firmata Lenovo e di uno stilo della stessa azienda, identificati rispettivamente dai codici O57DUET13BTKB e O57AP501U1. Passaggi di questo tipo arrivano di solito quando un prodotto è vicino alla fase finale, motivo per cui la scoperta ha attirato parecchia attenzione.

Nella documentazione legata alla tastiera spunta poi un dettaglio difficile da ignorare. Sul poggiapolsi sinistro compare infatti il marchio Googlebook, un indizio che lega in modo piuttosto diretto l’accessorio alla nuova famiglia di dispositivi. Anche gli schemi tecnici dicono molto: mostrano con chiarezza i pin pogo, ovvero i contatti magnetici grazie ai quali la tastiera dovrebbe agganciarsi al Lenovo Googlebook Duet m. Un sistema pensato per collegare e scollegare la base in pochi secondi, trasformando il dispositivo da tablet a portatile e viceversa.

Cosa si sa della scheda tecnica e dei tempi di lancio

Le indiscrezioni emerse in precedenza hanno già tracciato buona parte della configurazione hardware del nuovo modello. Il Duet m dovrebbe montare un display da 13 pollici, accompagnato da 16 GB di RAM e da un processore MediaTek Dimensity CX C10 Max. Una combinazione che lascia intuire un prodotto pensato non solo per l’intrattenimento ma anche per un uso più produttivo, complice la presenza della tastiera e della penna dedicata.

Sul fronte delle tempistiche, invece, il quadro rimane ancora un po’ sfumato. Durante l’Android Dev Summit della scorsa settimana Google ha confermato che i dispositivi con tastiera staccabile sono effettivamente in arrivo, senza però sbilanciarsi su una data precisa. L’azienda si è limitata a parlare di un debutto previsto «a breve», mentre le certificazioni FCC degli accessori Lenovo suggeriscono che il Googlebook Duet m potrebbe essere tra i primi modelli a inaugurare questa nuova categoria.

Fonte: TecnoAndroid