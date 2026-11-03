Samsung Intelligent Eyewear: debutto a dicembre in Corea e USA

Gli occhiali smart di Samsung potrebbero arrivare sotto l’albero. Le ultime indiscrezioni indicano che Intelligent Eyewear, il nome scelto dal colosso coreano per i suoi occhiali basati su Android XR, debutterebbe verso metà dicembre in due mercati chiave come la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Il periodo è quello delle feste natalizie del 2026 e la scelta non sembra affatto casuale.

Del progetto si discute ormai da mesi e le voci sulla possibile data d’uscita si sono rincorse a lungo. Secondo le informazioni più recenti Samsung avrebbe addirittura “confermato” il debutto di metà dicembre nei due Paesi. L’azienda guarderebbe a questi territori con particolare attenzione prima di portare il dispositivo altrove. In pratica la casa sudcoreana vorrebbe monitorare la domanda iniziale e le reazioni degli utenti, così da capire come muoversi nelle fasi successive della distribuzione.

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Samsung Intelligent Eyewear: da novembre a dicembre, un calendario che cambia ancora

Prima di entusiasmarsi conviene però fare un passo indietro. All’inizio di ottobre circolava un’altra ipotesi, che parlava di un lancio di Intelligent Eyewear già a novembre. All’epoca la notizia aveva acceso parecchio interesse, pur restando nel campo delle voci di corridoio. Il nuovo giro di indiscrezioni ha cancellato quella finestra temporale e ha spostato tutto a dicembre. Con così tanti cambi di rotta è prudente prendere anche questa data con le dovute cautele.

C’è poi la questione del prezzo, forse l’elemento più atteso da chi segue con curiosità il debutto degli occhiali Samsung. Le cifre ipotizzate finora sono state tante ma, stando alle ultime voci, niente sarebbe ancora stato deciso. L’azienda starebbe ancora valutando il costo finale da proporre al pubblico e la decisione arriverebbe solo a ridosso della commercializzazione. Già a luglio la stessa Samsung aveva parlato di una fascia premium ma comunque “ragionevole”. È probabile che il listino si collochi sopra quello degli occhiali Ray Ban di Meta, venduti a circa EUR 267, cioè intorno ai 260 euro.

Un accessorio pensato per lo smartphone Galaxy

Sul fronte del posizionamento le idee sembrano invece più chiare. Gli occhiali non nascono per sostituire il telefono ma come un’estensione dello smartphone Galaxy, una sorta di complemento da affiancare al dispositivo che già si porta in tasca. Si tratta di un approccio che punta a integrare la nuova piattaforma nell’ecosistema già esistente del marchio invece di proporla come un prodotto a sé stante.

Proprio l’integrazione con gli altri dispositivi della famiglia è uno degli aspetti più interessanti. Gli utenti potranno controllare gli occhiali tramite gesti eseguiti su un Galaxy Watch compatibile, che diventa così una specie di telecomando da polso. Tra le funzioni previste c’è anche la possibilità di scattare foto direttamente dalla montatura, una caratteristica ormai considerata quasi indispensabile in questa categoria di prodotti.

Anche l’aspetto estetico ha avuto il suo peso nella presentazione ufficiale. In quell’occasione Samsung ha mostrato i modelli realizzati in collaborazione con Warby Parker e Gentle Monster, due nomi noti nel mondo dell’occhialeria che dovrebbero rendere i suoi occhiali con Android XR qualcosa di più vicino a un accessorio di moda che a un semplice gadget tecnologico. Durante lo stesso evento il produttore coreano ha svelato anche altri dettagli del progetto, mentre il debutto commerciale in Corea del Sud e negli Stati Uniti resta fissato, almeno secondo le ultime voci, per la metà di dicembre.

Fonte: TecnoAndroid