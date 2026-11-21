L’app Meteo di Samsung si prepara a diventare decisamente più intelligente con l’arrivo di One UI 9.5, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano. Le anticipazioni sul prossimo aggiornamento continuano a susseguirsi senza sosta e l’ultima riguarda proprio le previsioni del tempo, che in futuro potrebbero comparire da sole sullo schermo nel momento in cui ci si prepara a raggiungere un’altra città.

Il debutto ufficiale del nuovo software è atteso all’inizio del 2027 a bordo della serie Galaxy S27, che farà da apripista come da tradizione. Non è certo un mistero che l’azienda abbia intenzione di sfruttare questa occasione per ampliare in modo deciso il pacchetto di funzioni legate all’intelligenza artificiale. A confermarlo ci sta già pensando la prima versione beta dell’interfaccia, rilasciata per la serie Galaxy S26, che lascia intravedere con una certa chiarezza la direzione presa dagli sviluppatori.

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Come cambia l’app Meteo con One UI 9.5

Tra le applicazioni della casa sudcoreana destinate a fare un passo avanti grazie all’IA c’è anche Meteo. Secondo quanto emerso finora, l’app dovrebbe essere in grado di mostrare le previsioni del tempo relative alla destinazione che si ha intenzione di visitare, e non soltanto quelle del luogo in cui ci si trova in quel momento.

La parte più interessante della novità, però, è un’altra. La funzione dovrebbe infatti attivarsi in maniera automatica, senza che sia l’utente a doversene ricordare. In pratica, quando si sta per partire verso un’altra città, l’applicazione farà comparire un avviso che invita a dare un’occhiata alla situazione meteorologica prima di mettersi in viaggio. Da lì sarà possibile consultare direttamente le previsioni locali della meta, con un semplice tocco sulla notifica.

Si tratta di un approccio diverso rispetto a quello a cui gli utenti sono abituati. Finora l’app Meteo si è limitata a fornire dati su richiesta, mentre con One UI 9.5 sembra voler anticipare le esigenze di chi tiene in mano lo smartphone, proponendo l’informazione giusta nel momento in cui serve davvero.

Il ruolo del Personal Agent Core

Dietro a questa funzione c’è un progetto più ampio. Il team di Samsung sta infatti sviluppando un sistema chiamato Personal Agent Core, abbreviato in PAC, che ha il compito di raccogliere informazioni contestuali da diverse applicazioni, sia quelle del produttore coreano sia quelle di Google. L’obiettivo dichiarato è offrire agli utenti esperienze sempre più personalizzate, costruite sulla base di ciò che il telefono sa delle loro abitudini e dei loro impegni.

Quella che riguarda l’app Meteo è proprio un esempio concreto del funzionamento di questo sistema. Se in agenda compare una riunione fissata in un’altra città, oppure se il dispositivo rileva un volo imminente, il PAC può utilizzare questi dati per far partire una notifica che suggerisce di controllare le previsioni della località di destinazione. Il meccanismo, insomma, mette in collegamento informazioni che fino a oggi restavano separate all’interno di app diverse, trasformandole in un promemoria utile.

Fonte: TecnoAndroid