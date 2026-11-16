Samsung Intelligent Eyewear: occhiali con Gemini e compatibili con iPhone

Dopo mesi di indiscrezioni Samsung ha svelato nel dettaglio i suoi occhiali intelligenti, battezzati semplicemente Samsung Intelligent Eyewear, che sbarcheranno il 10 dicembre negli Stati Uniti e in Corea del Sud con i preordini già aperti. Il cuore del progetto è Gemini, l’assistente di Google integrato direttamente nella montatura, e la sorpresa più interessante riguarda la compatibilità, visto che funzionano anche con iPhone. Per l’Europa al momento non c’è alcuna data, ma le informazioni diffuse sono parecchie e vale la pena metterle in fila.

Il peso si aggira sui 41 grammi e l’offerta si divide in due collezioni firmate da marchi dall’anima molto diversa. Da una parte c’è Gentle Monster con un’estetica decisamente audace e sei montature, dall’altra Warby Parker che punta su linee classiche e ne propone tre. Mettendo insieme colori, forme e trattamenti delle lenti si arriva a 30 varianti complessive.

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Gemini sempre a portata di sguardo

Il dispositivo nasce dalla collaborazione con Google e l’idea alla base è piuttosto chiara. Avere un assistente AI disponibile in ogni momento, a mani libere, senza bisogno di tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Il concetto ricorda quello dei Ray Ban Meta, però qui l’integrazione con l’intelligenza artificiale è parecchio più spinta.

La funzione più curiosa è la comprensione visiva in tempo reale. Basta guardare qualcosa e rivolgere una domanda a Gemini, che analizza la scena e risponde. Può trattarsi di un monumento, di un oggetto qualsiasi o del menu di un ristorante scritto in un’altra lingua, e l’assistente restituisce informazioni oppure una traduzione. Gli occhiali dialogano anche con Google Maps per la navigazione passo passo, con le indicazioni che arrivano direttamente nell’audio.

Sul versante della produttività gli scenari non mancano. Durante una riunione si può fotografare una lavagna, chiedere a Gemini un riassunto dei contenuti e archiviare tutto in Samsung Notes. Le notifiche vengono raggruppate e sintetizzate in base al contesto, mentre messaggi e chiamate si gestiscono senza toccare il telefono. A occuparsi del suono ci pensano due altoparlanti a orecchio libero e quattro microfoni, così da non perdere il contatto con ciò che succede intorno.

Scheda tecnica, compatibilità e privacy

All’interno lavora la piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1 di Qualcomm, affiancata da una fotocamera da 12 megapixel con HDR che scatta foto in formato 3:4 fino a 4032 pixel e registra video fino a 3K a 30 fps. Completano il quadro 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. L’autonomia dichiarata tocca le 9 ore con una singola carica e arriva a 72 ore sfruttando la custodia di ricarica. Per la connettività ci sono WiFi 6E e Bluetooth 5.4, oltre alla certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua.

Sul fronte della compatibilità Samsung ha fatto una scelta di apertura tutt’altro che scontata. Gli occhiali si abbinano ai Galaxy S, Z Fold e Z Flip con One UI 9.0, ma anche ai Google Pixel 7 e successivi con Android 17 e a iPhone 13 e modelli più recenti con iOS 26.6, purché il telefono abbia almeno 6 GB di RAM. Le funzioni più avanzate come Bixby restano comunque un’esclusiva dell’ecosistema Samsung.

Molta attenzione è stata riservata alla privacy. Quando si scattano foto o si registrano video un LED esterno si accende per avvisare chi sta intorno, e se qualcuno prova a coprirlo o manometterlo la fotocamera si disattiva da sola. Nel momento in cui si chiedono a Gemini dettagli su ciò che si sta osservando, gli occhiali sfocano in automatico i volti delle persone vicine prima di elaborare la risposta. Secondo l’azienda le immagini acquisite dall’assistente non vengono impiegate per addestrare i modelli AI né per la pubblicità mirata. Il dibattito sull’uso di questi dispositivi nei luoghi pubblici è comunque appena cominciato e alcuni ristoranti stanno già iniziando a limitarne l’utilizzo.

Quanto costano gli occhiali Samsung

Negli Stati Uniti la collezione Warby Parker parte da circa 340 euro, mentre la linea Gentle Monster oscilla tra circa 385 e 420 euro a seconda del modello scelto. Per il mercato europeo non ci sono ancora né listini né una finestra di lancio, e per ora gli Intelligent Eyewear resteranno disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

Fonte: TecnoAndroid