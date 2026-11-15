iPhone 18 base rinviato: il motivo sarebbero i sensori Samsung

Il rinvio di iPhone 18 nella versione base avrebbe una spiegazione molto più concreta di quanto si pensasse finora, e porta dritto ai sensori fotografici prodotti da Samsung. Secondo le ultime indiscrezioni Apple avrebbe deciso di posticipare il debutto del modello d’ingresso per avere la certezza di poter contare su una quantità sufficiente di componenti destinati alla fotocamera. È una mossa che allarga il ventaglio dei fornitori dell’azienda, ma che non sembra destinata a tradursi in un listino più leggero per chi acquisterà il telefono.

Le voci sul mancato lancio congiunto di iPhone 18 insieme a iPhone 18 Pro e iPhone Duo si sono dunque rivelate fondate. Il modello standard non arriverà sul mercato in compagnia dei fratelli più ambiziosi e questo, già di per sé, è un elemento che ha attirato parecchia attenzione. Il punto interessante però non è tanto lo slittamento in sé quanto la ragione che ci sarebbe dietro, perché per settimane la spiegazione più gettonata è stata un’altra.

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Non sarebbe una questione di strategia commerciale

Quando la notizia del ritardo ha cominciato a prendere forma, in tanti hanno pensato a una scelta di marketing. L’idea più diffusa era che Apple volesse lasciare campo libero ai modelli top di gamma, concentrando l’attenzione del pubblico su iPhone 18 Pro e iPhone Duo senza la concorrenza interna della versione più accessibile. Una lettura plausibile almeno sulla carta, visto che i dispositivi di fascia alta sono quelli su cui il colosso di Cupertino punta per mostrare il meglio della propria tecnologia.

A quanto pare però le cose starebbero diversamente. Dietro una decisione così drastica non ci sarebbe la volontà di spingere le vendite dei modelli premium, ma un problema decisamente più pratico legato agli approvvigionamenti. Per poter portare nei negozi iPhone 18 senza intoppi l’azienda avrebbe bisogno di garantirsi un numero adeguato di sensori fotografici firmati Samsung, e i tempi necessari per raggiungere questo obiettivo non sarebbero stati compatibili con un’uscita in contemporanea con il resto della gamma.

Più fornitori ma prezzi che non scendono

L’aspetto forse più rilevante della vicenda riguarda proprio il rapporto con i fornitori. Rivolgersi anche a Samsung per una componente chiave come quella dedicata alla fotocamera significa per Apple ampliare la propria rete di partner industriali. Una diversificazione che però richiede tempo, perché mettere insieme volumi sufficienti per il modello base non è un’operazione che si chiude dall’oggi al domani. Ed è esattamente qui che si inserirebbe il rinvio, come conseguenza diretta di questa esigenza produttiva e non come scelta di posizionamento.

Chi sperava che l’ingresso di un nuovo produttore di componenti potesse riflettersi sul cartellino finale rischia invece di restare deluso. L’apertura verso altri partner non porterebbe con sé alcuna promessa di prezzi più bassi, almeno stando alle informazioni circolate finora. Il cambio di rotta sul fronte delle forniture avrebbe quindi effetti soprattutto sulle tempistiche di uscita di iPhone 18 e non sul costo che gli utenti si troveranno a pagare per portarlo a casa.

Fonte: TecnoAndroid