BMW e Skoda rallentano: mancano i cablaggi prodotti in Ucraina

La guerra in Ucraina continua a pesare sull’industria automobilistica europea, e stavolta il punto debole sono i cablaggi elettrici. Sono componenti che possono sembrare secondari, ma senza di loro nessuna vettura riesce a completare il percorso lungo la catena di montaggio. Alcuni stabilimenti ucraini che li producono sono finiti nel mirino degli attacchi russi e l’effetto si è propagato fino alle linee di BMW e Skoda. La prima ha dovuto rivedere i programmi di lavoro in diversi impianti, la seconda nelle scorse settimane si è trovata con meno pezzi di quanti ne servissero per mantenere i ritmi previsti.

BMW rallenta tra Germania e Regno Unito

Per il gruppo bavarese le difficoltà hanno toccato tre siti produttivi: Ratisbona, Lipsia e Oxford, dove vengono assemblate anche le vetture del marchio Mini. La Casa tedesca ha confermato l’esistenza di problemi nell’approvvigionamento di alcuni componenti. Ha anche fatto sapere di aver adottato misure per contenere le conseguenze e riportare la produzione alla normalità nel minor tempo possibile.

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All’origine delle criticità ci sarebbe la carenza dei cablaggi forniti da Kromberg & Schubert, azienda che dispone di impianti produttivi proprio in Ucraina. Il quadro però cambia parecchio da una fabbrica all’altra. A Ratisbona il lavoro è già ripartito, mentre a Lipsia la piena operatività dovrebbe tornare a breve. Oxford rappresenta invece il caso più complicato e lì il recupero dei normali ritmi produttivi potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto alle sedi tedesche.

Skoda, a Mladá Boleslav coinvolte Enyaq ed Elroq

Le conseguenze della crisi sono arrivate anche in Repubblica Ceca. Per diverse settimane Skoda ha dovuto ridimensionare l’attività nello stabilimento di Mladá Boleslav, intervenendo sui turni aggiuntivi e su quelli notturni. Tra i modelli interessati ci sono le elettriche Enyaq ed Elroq, insieme al SUV Kodiaq. Il costruttore ceco ha poi comunicato che la produzione è tornata regolare nel corso di questa settimana. Non è ancora chiaro però quanto il rallentamento abbia inciso sui volumi programmati e sulle consegne ai clienti. Il nodo sta nella natura stessa di questi componenti. Non si parla di cavi generici da recuperare facilmente sul mercato, perché ogni cablaggio viene progettato su misura in base alle caratteristiche e alla configurazione di un preciso modello. Sono sistemi complessi, formati da numerosi collegamenti e connettori, che vanno installati già nelle primissime fasi di assemblaggio della carrozzeria.

Zhytomyr e Lutsk, un copione già visto nel 2022

Al centro della vicenda ci sono gli impianti di Kromberg & Schubert situati nelle aree di Zhytomyr e Lutsk, colpiti più volte dagli attacchi russi negli ultimi mesi. Le interruzioni delle attività e i danni alle infrastrutture hanno compromesso la regolarità delle consegne verso le fabbriche europee. Una situazione che riporta alla memoria quanto successo nella primavera del 2022, quando l’invasione russa aveva provocato carenze simili di componenti e fermi produttivi in diversi Paesi del continente.

Il caso mette in luce un limite strutturale dell’intera filiera. Diversificare la produzione non basta se gli stabilimenti alternativi non hanno le attrezzature adatte, maestranze specializzate e le autorizzazioni delle Case automobilistiche. Ricreare altrove la realizzazione di un cablaggio specifico richiede tempo e investimenti considerevoli. Per questo la sicurezza delle forniture rimane una questione strategica per i costruttori europei, soprattutto in un contesto internazionale in cui le tensioni geopolitiche possono trasformarsi in fretta in un problema industriale.

Il fornitore tedesco lavora anche per altri grandi nomi come Mercedes Benz, Audi e Porsche. Al momento, però, nessuno di questi marchi ha segnalato interruzioni della produzione riconducibili alla carenza di cablaggi provenienti dagli impianti ucraini.

Fonte: TecnoAndroid