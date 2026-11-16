Fibra di banano: in Brasile il tronco diventa tessuto per abiti

Ogni ettaro coltivato a banano lascia sul campo circa 220 tonnellate di residui all’anno, e in Brasile una parte di questa massa vegetale sta trovando una seconda vita. La fibra di banano ricavata da quello che tutti chiamano tronco viene già trasformata in tessuto, mentre la ricerca ne valuta l’impiego per carta e vassoi destinati alla frutta. Oltre al casco che si raccoglie, sulla pianta restano infatti le foglie e lo pseudofusto, materiali tutt’altro che inutili. Il progetto che guida questa sperimentazione si chiama Banana Têxtil e ha sviluppato una tecnica capace di ottenere un tessuto proprio partendo da quelle fibre.

Il numero delle 220 tonnellate va però letto con attenzione. Si tratta di una stima dell’insieme dei sottoprodotti generati per ettaro e per anno, emersa da uno studio scientifico, e comprende diverse parti della pianta che rimangono nella piantagione dopo la raccolta. Insomma non è soltanto tronco, come si potrebbe pensare a prima vista. E non tutto finisce abbandonato. Nello stesso lavoro si spiega che in Brasile questi resti vengono lasciati a terra per contrastare l’erosione, tenere sotto controllo le erbacce e restituire al suolo materia organica. Prelevarli significa quindi dare loro una destinazione diversa da quella attuale.

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Fibra di banano: dal falso tronco a un filato per abiti

Anche se nel linguaggio comune si parla di tronco, dal punto di vista botanico il banano possiede uno pseudofusto, formato dalla sovrapposizione delle basi delle foglie. Da questa struttura si possono estrarre fibre di cellulosa, eliminando con procedimenti meccanici tutto ciò che fibroso non è. Una ricerca condotta da Ricardo Rodrigo Ramos Cecci insieme ad altri studiosi ha analizzato il comportamento di queste fibre ottenute meccanicamente, mettendo a confronto la loro resistenza alla trazione con i dati di iuta e sisal. I risultati sono stati giudicati interessanti, anche se non permettono di estendere le stesse conclusioni a qualunque fibra di banano.

Sul fronte tessile l’iniziativa brasiliana porta la firma dell’Istituto SENAI di Tecnologia Tessile, Abbigliamento e Design di Santa Catarina, che lavora in collaborazione con alcune aziende come Musa da Terra, Eurofios, Altenburg e Pacoa Eco. Il progetto è arrivato tra i finalisti dei BRICS Solutions Awards del 2025. Secondo SENAI la tecnica è adatta alla produzione industriale e ha già ottenuto una validazione in un impianto pilota. Ad oggi però non risulta attiva una rete di stabilimenti in grado di trasformare questo scarto in tutti i prodotti ipotizzati.

Vassoi e imballaggi ancora in fase di prova

Per il packaging la strada è più lunga. In uno studio a cui ha partecipato Embrapa, pubblicato per la prima volta il 14 ottobre 2025, sono stati esaminati pannelli realizzati con fibra di pseudofusto e gomma arabica come legante. I ricercatori hanno estratto le fibre con un metodo termomeccanico e poi hanno pressato a caldo la miscela, ottenendo pannelli con una grammatura media di 461 g/m². Le loro proprietà sono state confrontate con quelle di un imballaggio commerciale in polpa di carta riciclata.

Le formulazioni testate contenevano il 15% e il 25% di gomma arabica e hanno mostrato una resistenza alla trazione rispettivamente di 2,7 e 3,1 MPa, contro i 2,5 MPa del materiale di riferimento. Sulla carta valori più alti, eppure le differenze non sono statisticamente significative e non dimostrano che questi vassoi per la frutta possano essere prodotti su scala commerciale. C’è poi un altro limite, perché l’assorbimento d’acqua risulta superiore rispetto al prodotto di confronto. Si parla quindi di un possibile materiale da imballaggio che deve ancora superare alcune restrizioni d’uso.

Tessuti e carta non sono le uniche ipotesi allo studio. Un’altra ricerca ha valutato l’impiego della linfa del banano come integratore per i fertilizzanti, utilizzando una formulazione arricchita insieme ai concimi distribuiti sul terreno. I risultati sostengono una possibile via di recupero in ambito agricolo, ma non consentono di affermare che la linfa appena estratta possa sostituire i fertilizzanti né che venga già sfruttata in questo modo in tutti gli impianti di lavorazione della fibra.

Fonte: TecnoAndroid