Modalità IA di Google frena gli annunci: budget USA non spesi

Negli Stati Uniti la Modalità IA di Google sta trattenendo così tante ricerche che alcuni inserzionisti non riescono più a spendere il proprio budget pubblicitario. Le campagne girano a vuoto perché le risposte dell’intelligenza artificiale tengono gli utenti lontani dai link sponsorizzati. In Europa invece la situazione è diversa. In Francia la Modalità IA è attiva ma resta del tutto priva di annunci, una sorta di strana tregua che per ora vale per l’intero mercato europeo.

Il contesto non è dei più sereni per Alphabet. Due settimane dopo un crollo in Borsa di oltre il 12%, che aveva bruciato circa 430 miliardi di euro di capitalizzazione, il malessere sta raggiungendo il cuore del motore economico del gruppo, cioè la pubblicità. Un inserzionista americano, cliente da sette anni, non riuscirebbe più a esaurire il suo budget giornaliero di circa 1.700 euro semplicemente perché mancano visualizzazioni e clic da acquistare. Il colpevole, a suo dire, sono gli assistenti basati sull’IA, che oggi rispondono a domande che fino a poco tempo fa passavano da una normale ricerca. Sei tra inserzionisti e dirigenti di agenzia avrebbero già spostato una parte dei loro investimenti verso Meta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Modalità IA di Google: gli acquirenti di spazi pubblicitari passano al setaccio la spesa

La prudenza si sta diffondendo. Diciotto media buyer stanno esaminando con attenzione una quota compresa tra il 10 e il 30% dei budget di ricerca affidati a Google. Alcuni si dicono pronti a dirottare rapidamente parte di quelle somme su altri canali, con Meta in prima fila, se i risultati dovessero calare. Il 2 novembre il gruppo ha anche spostato le panoramiche generate dall’IA nella colonna di destra dei risultati da computer, una posizione meno centrale, per le ricerche di marca. Si tratta delle query che contengono il nome di un’azienda o di un prodotto, tra le più contese dell’intera piattaforma pubblicitaria, dato che le aziende comprano spesso il proprio nome per blindare la parte alta della pagina.

Eppure i numeri, almeno per ora, raccontano un’altra storia. Nel terzo trimestre i ricavi della ricerca sono ancora cresciuti del 12%, dopo il 17% del trimestre precedente. I clic a pagamento sono aumentati dell’8% e il costo per clic del 4%, segno che la piattaforma continua a vendere sempre più spazi e a un prezzo leggermente più alto. Davanti agli analisti, però, il direttore commerciale di Alphabet Philipp Schindler ha ammesso che la Modalità IA rende meno della ricerca tradizionale. È stata proprio questa ammissione, insieme ad altre delusioni del trimestre, a pesare sul titolo in Borsa a fine ottobre.

Dal canto suo Google respinge la lettura più pessimista e sostiene che la maggior parte delle domande poste alla Modalità IA si aggiungerebbe alle ricerche classiche, senza sostituirle.

In Europa la Modalità IA resta senza annunci

Lanciata negli Stati Uniti nella primavera del 2025, la funzione occupa una scheda dedicata nella pagina dei risultati e risponde agli utenti francesi dal 22 luglio. Le sue risposte, ad oggi, non mostrano alcun annuncio. La partita della monetizzazione si gioca altrove. Dal 28 ottobre gli spot compaiono all’interno delle risposte della Modalità IA in dieci paesi, quasi tutti anglofoni. Regno Unito, Brasile e Messico dovrebbero seguire entro la fine dell’anno.

Nessun paese dell’Unione europea compare nell’elenco e non è stata comunicata alcuna data per il mercato europeo. Gli inserzionisti francesi possono quindi osservare a distanza quello che accade oltreoceano, dove i colleghi americani si ritrovano con campagne che non riescono più a raggiungere il loro pubblico.

Fonte: TecnoAndroid