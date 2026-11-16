GTA 6, trapela la tracklist completa del doppio vinile ufficiale

La colonna sonora di GTA 6 è finita in rete prima del previsto, e stavolta non si tratta di qualche titolo sparso ma della tracklist completa di Grand Theft Auto VI: The Album, il disco ufficiale che accompagnerà il gioco. Per Rockstar Games il periodo delle fughe di notizie non sembra proprio voler finire. Dopo settimane segnate da una scia di indiscrezioni senza precedenti, a pochissimi giorni dall’uscita fissata per il 19 novembre 2026, l’intero elenco dei brani è diventato di dominio pubblico. Quella data chiude un’attesa lunga ben 13 anni, e l’arrivo di questo leak proprio sul traguardo finale rende la vicenda ancora più curiosa.

Un video girato in negozio e il doppio vinile svelato

Tutto parte da un video condiviso sui social, girato all’interno di una catena di negozi. La clip principale è rimasta visibile online per diverse ore e mostra senza troppi misteri il fronte, il retro e le coste del doppio LP in vinile dell’album. Il disco arriverà sugli scaffali lo stesso giorno del gioco, quindi il 19 novembre 2026, a un prezzo di circa 43 euro.

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Va detto che GTA 6 includerà con ogni probabilità molti altri brani oltre a quelli presenti sul vinile. Questa fuga di notizie però permette di conoscere in anticipo tutte le tracce e tutti gli artisti scelti per la pubblicazione discografica ufficiale, un elenco che risulta già verificato e confermato da fonti giornalistiche. I nomi coinvolti spaziano parecchio, dal rap all’elettronica fino al pop, al reggaeton e perfino al country.

La tracklist di Grand Theft Auto VI: The Album lato per lato

Il lato A si apre con Starting from Zero di Justice insieme a Michael McDonald. Seguono That’s It di Yung Lean con Future e Metro Boomin, Ahh Yea di Playboi Carti, Rhyno di Travis Scott e Sexy Magic firmata da CA7RIEL e Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. ed Étienne de Crécy. Chiudono la prima facciata Flower in a Hurricane, ancora di Justice in collaborazione con Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard, poi Go Easy di Dua Lipa e Last Thing You Need di Morgan Wallen.

Sul lato B trovano spazio X di Jhayco, Suzuki dei Fuerza Regida, Macacoa 2000 di Rauw Alejandro e Dance With Me di Boogie Wit Da Hoodie con Elkan. A seguire ci sono Bigger di Burna Boy, Count Up di Gunna, Let’s Rock di Kodak Black e Don Toliver, Wakin Up Flex di Young Thug, IKYFL di Tee Grizzly e infine TF? ancora di Don Toliver.

Il lato C cambia un po’ atmosfera. Si comincia con Don’t Chart di Cardi B, poi GMA di JT, Power Trip di Jennie, Blood in Your Eyes di Tove Lo e Fast Emotion di Zara Larsson. Ci sono anche Sweet Like Candy di Camila Cabello, Only One dei Fcukers, Sanduneguea di Arca e TRDWFE di Rina Sawayama.

L’ultima facciata, il lato D, raccoglie All Again di Rose Gray, Crazy for You di Lana Del Rey, Largate di Kali Uchis con Helado Negro e No Me Busques di Omar Apollo. Compare poi un nome storico come Keith Richards con Bright Lights, Big City, seguito da Stone Cold Krazy Luuv di Jesse Johnson e DāM FunK. A chiudere il doppio vinile c’è Overtown Lights, firmata da Stanley Clarke, Yussef Dayes e Robert Glasper.

Fonte: TecnoAndroid