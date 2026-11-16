Tequila, prezzo dell’agave crollato del 92%: campi abbandonati

Il successo mondiale del tequila ha un rovescio della medaglia che in Messico si misura in ettari di bosco perduti e in contadini rimasti con campi inutilizzati. Manuel García Castro per decenni ha coltivato mais, zucca e fagioli per sfamare la famiglia e il bestiame. Nel 2019 ha deciso di destinare parte dei suoi terreni sulla sierra di Tequila, nello stato di Jalisco, all’agave blu, la pianta da cui nasce il distillato più famoso del Paese. L’idea era venuta guardando i conoscenti del paese, che un anno prima avevano guadagnato bene vendendo il loro raccolto. Un amico di città lo ha convinto a piantare 15.000 “hijuelos”, i germogli dell’agave, su tre ettari e nei pascoli delle sue mucche. Lui avrebbe messo il lavoro, l’amico il capitale. “Ci siamo detti che bisognava provarci, perché dal bestiame esce poco e si spende tanto” ha raccontato.

I due hanno investito 500.000 pesos, circa 23.000 euro, tra piante, pesticidi e fertilizzanti, senza contare la manodopera. Poi nel 2023 il crollo dei prezzi. Il valore al chilo è sceso fino al 92% rispetto al periodo tra il 2017 e il 2019 e l’affare ha smesso di essere redditizio nel breve termine. Due anni fa hanno abbandonato i campi.

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Il boom del tequila e la corsa all’agave

Il tequila è tutelato dalla Denominazione di Origine negli stati di Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán e Jalisco ed è considerato un simbolo dell’identità messicana. Nell’ultimo decennio il settore ha spinto su nuovi mercati di esportazione e su etichette premium e di nicchia, come ha diffuso la Camera Nazionale dell’Industria Tequilera. Una strategia che ha attirato celebrità come Michael Jordan, Eva Longoria, Kate del Castillo, Dwayne Johnson, Kendall Jenner e Maluma, interessati a lanciare marchi propri soprattutto negli Stati Uniti.

I numeri del Consiglio Regolatore del Tequila raccontano bene questa crescita. La produzione è passata da 273,3 milioni di litri nel 2016 a 583,5 milioni nel 2025, con un picco nel 2022 a 651,4 milioni. Le esportazioni sono salite da 286,7 milioni di litri nel 2020 a 418,9 milioni due anni dopo e tra il 2023 e il 2025 sono aumentate del 5,2%, con gli Stati Uniti come mercato principale secondo il Ministero dell’Agricoltura messicano. Tra il 2017 e il 2020 l’agave si vendeva tra 26 e 30 pesos al chilo, meno di 2 euro, fino al massimo di 32 pesos toccato nel 2021. Proprio quella fase ha spinto nuovi produttori come García a convertire i propri campi.

Dove c’erano boschi oggi crescono filari

Dal 2019 Maximiano Bautista Andalón, esperto di sistemi geospaziali dell’Iteso, documenta tramite immagini satellitari l’espansione della coltivazione in Jalisco. Allora contava circa 100.000 ettari, sei anni dopo erano diventati 200.000. Una monocoltura di stampo industriale che ha invaso boschi di pino e di quercia e sostituito colture alimentari. “Un modello in cui quasi nessun’altra piantina è sopravvissuta tra i campi di agave” spiega il ricercatore.

Nel 2023 il Gruppo di Lavoro dei Governatori su Clima e Foreste ha indicato l’agave per tequila e mezcal tra le cause della deforestazione in Messico. Negli stati della Denominazione la superficie coltivata è salita da 150.000 a oltre 400.000 ettari tra il 2017 e il 2021. In Jalisco la perdita più pesante si è registrata tra il 2019 e il 2021, con 23.368 ettari all’anno, in coincidenza con il boom.

Secondo Bautista molte nuove piantagioni sono state precedute da incendi, disboscamenti con macchinari o taglio di alberi. Sul Cerro Viejo, nel comune di Tlajomulco, un’area di macchia subtropicale è diventata in sei anni un pascolo indotto, poi bruciato e infine coltivato ad agave. La zona si trova nella fascia di protezione dell’area protetta statale, tra la Laguna di Cajititlán e il lago di Chapala, e ospita specie tutelate come il giglio ragno, la tila e lo zapotillo. Il ricercatore non esclude che gli incendi siano stati provocati per cambiare la destinazione d’uso del suolo.

Terra che scivola via e acqua che non filtra

Nel sud dello stato Oscar Raúl Mancilla dell’Università di Guadalajara ha rilevato che tra il 2015 e il 2026 la coltivazione di agave blu nella regione di Autlán è cresciuta del 60%. Uno studio pubblicato a metà del 2026, di cui è coautore, quantifica una deforestazione legata all’agave pari al 39,7% del territorio e un’erosione del suolo da lieve a moderata. Molti agricoltori tracciano i solchi nella stessa direzione in cui scorre l’acqua, accelerando il fenomeno. Per Mancilla perdere un centimetro di suolo su un ettaro significa perdere circa 100 tonnellate di terra, e in queste parcelle si registrano erosioni superiori ai 30 centimetri.

Anche le falde acquifere ne risentono. Le piantagioni lasciano infiltrare appena il 10 o 20% della pioggia nel sottosuolo, mentre l’80 o 90% scivola lungo i pendii, quando dovrebbe accadere esattamente il contrario.

Fonte: TecnoAndroid