Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide prende forma come mossa anti-iPhone Fold

Samsung dovrà affrontare una nuova entrata nel mondo degli smartphone pieghevoli, quella di Apple. Il colosso di Cupertino infatti si avvicina a grandi passi verso il lancio del suo primo iPhone pieghevole ed è per questo motivo che l’azienda sudcoreana sta cominciando a prendere le dovute contromisure. Le iscrizioni trapelate sul web in queste ore parlano di un Samsung Galaxy Z Fold 8, ma in variante più larga. Il progetto, noto internamente come Wide Fold, rappresenterebbe un cambio di rotta deciso rispetto all’impostazione seguita finora dalla serie Fold.

La volontà da parte dell’azienda sarebbe ben chiara: riuscire a pensare ad un design leggermente più largo a discapito della solita forma allungata vista anche con l’ultimo Galaxy Z Fold 7. In questo modo gli utenti potrebbero avere l’impressione di una forma simile a quella di un piccolo laptop.

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Il cuore del progetto sarebbe il display interno OLED da 7,6 pollici con rapporto d’aspetto 4:3, affiancato da uno schermo esterno da 5,4 pollici. Una scelta che punta a migliorare la fruizione di contenuti come navigazione web, video e giochi, ambiti in cui il formato quasi quadrato attuale viene spesso percepito come un limite.

Una risposta diretta ai piani di Apple

La strategia appare tutt’altro che casuale. Secondo i rumor, anche il primo pieghevole di Apple sarebbe in sviluppo con dimensioni molto simili, con un display interno da 7,58 pollici e lo stesso rapporto 4:3. Se queste specifiche dovessero essere confermate, il confronto tra i due dispositivi si giocherebbe su dettagli come design, materiali e prestazioni, più che sul formato.

In questo senso, il Galaxy Z Fold 8 Wide può essere letto come una mossa preventiva, pensata per evitare che Apple possa “impossessarsi” di un form factor che, pur non essendo inedito, rischierebbe di diventare fortemente associato al marchio di Cupertino.

Una strategia già vista, con esiti diversi

Non sarebbe la prima volta che Samsung adotta un approccio simile. Un esempio recente è stato Galaxy S25 Edge, nato come risposta anticipata ai rumor su iPhone Air. In quel caso, la scommessa non ha dato i risultati sperati e il progetto sembra non avere un seguito diretto.

Nel segmento dei pieghevoli, però, le prospettive appaiono diverse. Da tempo una parte degli utenti chiede un display interno più largo, capace di adattarsi meglio a molte categorie di contenuti. In quest’ottica, il formato 4:3 potrebbe incontrare un consenso maggiore.

Una gamma sempre più articolata

Il debutto del Wide Fold non significherebbe l’abbandono delle linee attuali. La strategia di Samsung sembra orientata verso una diversificazione dell’offerta, con una gamma che potrebbe includere Galaxy Z Flip, il Fold tradizionale e la nuova variante più larga.

Il lancio del modello Wide è atteso per l’autunno 2026, in concomitanza con l’arrivo dell’iPhone pieghevole. Tra le caratteristiche tecniche previste spicca la ricarica wireless a 25 W, destinata a diventare la più veloce mai proposta da Samsung e attesa al debutto anche su Galaxy S26 Ultra. Una mossa che conferma quanto la sfida nel mondo dei pieghevoli sia ormai entrata in una fase decisamente più strategica.