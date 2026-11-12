Samsung Galaxy S27, le prime custodie indicano quattro modelli

Le prime immagini delle custodie pensate per Galaxy S27 sono comparse in rete e lasciano intuire una gamma composta da quattro modelli, con alcune novità nel design che riguarderebbero soprattutto le versioni Pro e Ultra. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale, perché le cover sono spesso uno degli indizi più concreti che emergono prima del debutto ufficiale di un nuovo smartphone. Le indiscrezioni sulla prossima famiglia di Samsung circolano ormai da parecchio tempo, ma fino a oggi erano rimaste sul piano delle voci di corridoio, senza riscontri visivi capaci di dare un minimo di sostanza alle ipotesi.

A cambiare il quadro è stato un post pubblicato su X da UniverseIce, nome piuttosto noto tra chi segue da vicino le anticipazioni sul mondo Samsung. Le immagini condivise mostrano una serie di custodie che sembrano confermare alcune delle informazioni già trapelate in passato sulla serie Galaxy S27. Niente di definitivo, sia chiaro, ma abbastanza per iniziare a farsi un’idea più precisa di come potrebbe presentarsi la nuova generazione dei top di gamma coreani.

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Quattro modelli per la nuova gamma Galaxy S27

Credits: TecnoAndroid

Il primo elemento che salta all’occhio riguarda proprio il numero dei dispositivi. Le cover sembrano indicare una lineup articolata su quattro varianti distinte, ognuna con una propria custodia dedicata. È un’informazione che coincide con quanto già ipotizzato da alcune indiscrezioni emerse nei mesi scorsi e che ora trova un primo appiglio concreto. Il motivo per cui le custodie risultano così utili è abbastanza intuitivo. Una cover deve calzare alla perfezione sul telefono per cui è progettata, quindi ne ricalca forme e proporzioni e soprattutto la disposizione di fotocamere e pulsanti. Per questo motivo un semplice accessorio finisce spesso per raccontare molto più di quanto ci si aspetterebbe.

Va comunque tenuto presente che si parla ancora di materiale non ufficiale. Samsung non ha confermato nulla e le immagini vanno prese per quello che sono, cioè un indizio interessante che si aggiunge ai rumor già in circolazione sulla famiglia Galaxy S27. Detto questo, il fatto che diverse voci comincino a combaciare tra loro rende il quadro un po’ più solido rispetto alle semplici speculazioni delle settimane precedenti.

Le novità di design per Pro e Ultra

L’altro aspetto che emerge dalle custodie riguarda l’estetica. Stando a quanto si intravede, le modifiche più evidenti dovrebbero concentrarsi sui modelli più ambiziosi della gamma, ovvero Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra. Sono proprio queste due varianti a mostrare le differenze più marcate rispetto al passato, segno che Samsung potrebbe voler distinguere in modo più netto le proposte di fascia alta dal resto della serie.

Al momento non ci sono dettagli tecnici capaci di chiarire in cosa consistano esattamente questi cambiamenti, né informazioni su specifiche, prezzi o tempistiche di lancio. Le cover offrono soltanto una sagoma esterna, utile per capire che qualcosa si sta muovendo sul fronte del design ma non sufficiente a ricostruire l’intero progetto. Quello che si può dire con ragionevole fiducia è che la nuova generazione dei Galaxy sembra puntare su una differenziazione più marcata tra i vari modelli, con le versioni Pro e Ultra destinate a ricevere le attenzioni maggiori sul piano estetico.

Fonte: TecnoAndroid