Grand Theft Auto VI per giocatore singolo: le parole di Take-Two

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Grand Theft Auto VI, atteso per il 19 novembre 2026, eppure sulla modalità online continua a regnare un silenzio quasi totale. A provare a fare un po’ di chiarezza ci hanno pensato Rockstar Games e Take-Two, con dichiarazioni che di fatto confermano quanto molti sospettavano da tempo. Il nuovo capitolo, almeno per il momento, nasce come un’avventura da vivere in solitaria.

Non è un dettaglio da poco, perché il multiplayer ha avuto un ruolo enorme nel successo del predecessore. GTA V deve buona parte della sua longevità proprio alla componente condivisa, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di giocatori per anni. Con il nuovo episodio, invece, il potenziale della Leonida come terreno di gioco collettivo sembra sparito dai radar. Nessun annuncio, nessuna anticipazione concreta, nessun indizio su come potrebbe funzionare un’eventuale esperienza online ambientata nel nuovo scenario.

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A rendere il quadro ancora più netto è arrivato un aggiornamento della descrizione ufficiale del titolo sul PlayStation Store. Il testo, consultabile soltanto in inglese dagli account neozelandesi, definisce il gioco testualmente come un’esperienza per giocatore singolo. Una formula asciutta che lascia poco spazio alle interpretazioni. Certo, la domanda altissima attorno al titolo potrebbe col tempo spingere verso direzioni diverse, e non è escluso che un giorno tutta questa vicenda venga ricordata con un sorriso. Per ora però le cose stanno così, e il publisher ha scelto di rincarare la dose.

Le parole di Strauss Zelnick agli investitori

Dove non è arrivata Rockstar ci ha pensato l’amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick. Durante un recente incontro trimestrale con gli investitori, il dirigente ha descritto Grand Theft Auto VI come un gioco per giocatore singolo. Una frase breve che, almeno per adesso, mette una pietra tombale sulle speranze di chi si aspettava una componente online già dal lancio.

Bisogna comunque leggere bene tra le righe. Le parole del numero uno di Take-Two non rappresentano una vera smentita di eventuali progetti legati al gioco in rete. Nessuno ha detto chiaramente che una modalità condivisa non arriverà mai. Semplicemente lo studio ha deciso di concentrare tutte le energie sulla storia di Jason e Lucia, i due protagonisti che accompagneranno i giocatori nel nuovo capitolo della saga. L’attenzione, insomma, è tutta puntata sulla campagna narrativa, mentre il resto viene lasciato in sospeso senza conferme né smentite definitive.

Il precedente di GTA V e il silenzio sul futuro

Chi ha seguito la serie negli anni ricorderà che la componente multigiocatore di GTA V non era disponibile al day one. Arrivò infatti circa due settimane dopo l’uscita del gioco base, quando milioni di persone avevano già iniziato a esplorare Los Santos per conto proprio. Viene quindi spontaneo chiedersi se lo schema possa ripetersi anche questa volta, ma non c’è nessuna garanzia che la storia segua lo stesso copione.

Per il momento la strategia appare piuttosto chiara. L’enorme open world che aprirà le sue porte il 19 novembre dovrà bastare da solo, almeno nelle intenzioni di Rockstar e del suo publisher. Una mappa vasta, una trama costruita attorno a due protagonisti e un’esperienza pensata per il singolo giocatore rappresentano il cuore dell’offerta di lancio. Intanto il silenzio sul futuro di quella che è stata una delle componenti più fortunate della serie si fa sempre più assordante, e né Rockstar né Take-Two hanno aggiunto altro sulle sorti dell’online di Grand Theft Auto VI.

Fonte: TecnoAndroid