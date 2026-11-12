Apple invia un team a Hosur dopo tre morti nella fabbrica Tata

Tre operai a contratto sono morti in una fabbrica di Tata Electronics che produce componenti per iPhone in India, e Apple ha deciso di inviare una propria squadra nello stabilimento per seguire da vicino le indagini sull’incidente. La tragedia è avvenuta a Hosur, nello stato del Tamil Nadu, durante un intervento di manutenzione che si è trasformato in pochi istanti in qualcosa di molto più grave.

Il funzionario distrettuale Dinesh Kumar ha spiegato che i tre lavoratori stavano operando su un impianto di trattamento delle acque reflue gestito da Nalco Water all’interno del sito di Tata. I decessi sono avvenuti mentre gli operai ispezionavano una vasca esterna di nanofiltrazione, nel momento in cui hanno inalato del gas. Nessun dettaglio ulteriore è stato diffuso sulla natura della sostanza o sulle circostanze precise in cui si è verificata l’esposizione.

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La squadra inviata da Apple si trova nella fabbrica per dare supporto all’inchiesta in corso, anche se l’azienda di Cupertino non ha risposto alle richieste di commento. Parallelamente si stanno muovendo anche Tata e le autorità del Tamil Nadu, che hanno avviato verifiche proprie sull’accaduto. La produzione non ha subito conseguenze, dato che in questi giorni la struttura era chiusa per Deepavali, la festa induista che cade proprio questa settimana.

Apple invia un team a Hosur: il peso di Tata nella filiera di iPhone

Per capire perché la vicenda tocchi così da vicino il gigante americano bisogna guardare al ruolo che Tata ricopre nella sua catena di approvvigionamento. Il gruppo indiano fabbrica componenti per iPhone e gestisce una fetta consistente delle attività di assemblaggio nel Paese. Non un fornitore qualunque quindi, ma uno dei pilastri su cui Apple ha costruito la propria presenza industriale in India negli ultimi anni.

Da quando l’azienda ha cominciato a spostare parte della produzione lontano dalla Cina, l’India è diventata un polo manifatturiero di primo piano. Oggi circa un quarto degli iPhone prodotti nel mondo esce da stabilimenti indiani, un dato che spiega bene quanto conti ogni episodio legato a queste fabbriche e alle aziende partner che le gestiscono.

Uno stabilimento già finito sotto i riflettori

La struttura di Hosur non era nuova alle cronache. Nei mesi scorsi Apple si era ritrovata coinvolta in una polemica di carattere ambientale, dopo che il Tamil Nadu Pollution Control Board, l’ente regionale incaricato del controllo dell’inquinamento, aveva avviato accertamenti su presunti scarichi provenienti dall’impianto di Tata. Secondo le accuse, le acque reflue avrebbero contaminato l’acqua dei terreni agricoli situati nelle vicinanze.

Qualche settimana più tardi Tata aveva comunicato che l’autorità di controllo aveva rinunciato a procedere ulteriormente contro lo stabilimento, dopo che l’azienda aveva affrontato le criticità sollevate. In quell’occasione il gruppo aveva anche fatto sapere di aver commissionato test separati sulla struttura, con esiti che secondo l’azienda confermavano il pieno rispetto delle regole da parte della fabbrica.

La questione però non si era chiusa del tutto. Appena tre giorni dopo è emerso che i funzionari sanitari locali stavano ancora esaminando le lamentele presentate dagli agricoltori della zona. Da allora non erano arrivati sviluppi di rilievo sull’indagine legata alle acque reflue, fino alla notizia dell’incidente mortale che il 10 novembre 2026 ha coinvolto i tre lavoratori proprio nello stesso stabilimento di Tata a Hosur.

Fonte: TecnoAndroid