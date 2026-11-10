iOS 27.2 porta SynthID: watermark invisibile su alcune foto

Con iOS 27.2 Apple porta su iPhone una novità che riguarda da vicino le immagini scattate e conservate sul telefono. Si tratta di SynthID, un sistema che aggiunge un watermark invisibile ad alcune foto. Non tutte, quindi, ma solo una parte degli scatti. La scelta di Apple segna un passaggio piuttosto interessante perché tocca un tema delicato come quello dell’identificazione dei contenuti visivi, e lo fa senza cambiare in alcun modo l’aspetto delle immagini che finiscono nella galleria. Chi apre la propria libreria fotografica dopo l’aggiornamento, di fatto, non noterà differenze a occhio nudo.

Un marchio che non si vede

Quando si parla di watermark, il pensiero corre quasi sempre a quelle scritte o a quei loghi semitrasparenti piazzati in un angolo della foto, magari per segnalarne l’autore o la provenienza. Qui la logica è diversa. Il watermark introdotto con iOS 27.2 non compare come un elemento grafico sovrapposto all’immagine e non sporca la composizione. Resta nascosto, inserito nella foto in modo da non essere percepibile da chi la guarda. Per chi scatta con iPhone, insomma, l’esperienza visiva resta identica a prima. Nessun simbolo nell’inquadratura, nessuna scritta da ritagliare via prima di condividere un ricordo con amici o parenti. È proprio questo il punto che rende la novità meno appariscente di quanto il termine possa far pensare. Un marchio invisibile svolge il suo compito senza interferire con l’estetica dello scatto, e questo permette di applicarlo senza che l’utente debba rinunciare a nulla in termini di qualità o di resa delle immagini. Il nome scelto per questa tecnologia è appunto SynthID, ed è con questa etichetta che la funzione arriva sui dispositivi della mela insieme all’aggiornamento.

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Quando entra in gioco SynthID su iPhone

L’aspetto forse più rilevante riguarda la portata della misura. Apple non applica SynthID a ogni singolo scatto realizzato con la fotocamera, ma soltanto ad alcune foto. Si tratta quindi di un intervento selettivo e non di un marchio esteso indistintamente a tutta la libreria. Chi teme che ogni immagine archiviata sul telefono venga contrassegnata può stare relativamente tranquillo, perché il meccanismo scatta solo in determinate circostanze e non in modo generalizzato. Questa distinzione è importante anche per capire il senso dell’operazione. Un watermark applicato a tappeto avrebbe un significato ben diverso rispetto a uno riservato a specifiche tipologie di contenuto. Limitandolo a una parte degli scatti, Apple rende il marchio un indicatore mirato, legato a casi precisi piuttosto che a un semplice timbro di fabbrica stampato su qualsiasi fotografia.

Dal punto di vista pratico, l’arrivo della funzione è legato all’installazione di iOS 27.2. È con questa versione del sistema operativo che SynthID entra a far parte del pacchetto software dei melafonini, e chi aggiorna il proprio dispositivo si ritrova la tecnologia già integrata senza dover attivare nulla di particolare per vederla all’opera. Il fatto che il marchio resti invisibile significa anche che, nella normale fruizione quotidiana, gli utenti difficilmente si accorgeranno della sua presenza. Le foto si sfogliano, si modificano e si condividono come sempre, mentre il watermark rimane silenziosamente al suo posto all’interno delle immagini interessate. Per chi utilizza iPhone come strumento principale per fotografare, la novità introdotta con iOS 27.2 si traduce dunque in un cambiamento che avviene dietro le quinte. Nessuna modifica all’interfaccia della fotocamera e nessun elemento aggiunto agli scatti visibili. Il watermark invisibile di SynthID viene inserito da Apple soltanto in alcune foto, lasciando tutte le altre esattamente come sono sempre state.

Fonte: TecnoAndroid