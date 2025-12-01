Samsung Galaxy S26 Ultra: arriva la versione “full black”, cornice nera e look più aggressivo

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Nuove indiscrezioni continuano ad alimentare l’attesa per la serie Samsung Galaxy S26, che sarà presentata ufficialmente nei primi mesi del 2026. Tra i dettagli più curiosi emersi nelle ultime ore, c’è una possibile variante “full black” del Galaxy S26 Ultra, destinata a diventare una delle opzioni più iconiche dell’intera gamma.

Una cornice completamente nera per un effetto “monolite”

Il leaker Ice Universe, tra le fonti più affidabili quando si parla di Samsung, ha pubblicato un aggiornamento che ha subito fatto il giro del web: la versione nera del Galaxy S26 Ultra avrà una cornice laterale metallica completamente nera, in sostituzione di quella classica in argento che caratterizzava le precedenti generazioni.

Il risultato? Un look più compatto, minimalista e “monolitico”, con un effetto visivo che accentua la continuità tra schermo e scocca. Tuttavia, secondo lo stesso leaker, questa modifica renderà la cornice visivamente più spessa, un dettaglio che potrebbe far discutere tra i puristi del design Samsung, tradizionalmente legato a linee più sottili e a contrasto cromatico. Resta da capire se la cornice nera sarà esclusiva della colorazione “Black Titanium” o se verrà estesa a tutte le varianti cromatiche della gamma, dando a ogni modello un aspetto più uniforme e aggressivo.

Un’evoluzione estetica, non una rivoluzione

Nonostante la curiosità per questa nuova tinta, le fonti vicine a Samsung escludono cambiamenti radicali nel design generale della serie S26. Si parla piuttosto di un affinamento del linguaggio estetico, con superfici leggermente più curve, fotocamere integrate in modo più pulito e una finitura posteriore meno riflettente.

Samsung, insomma, non sembra intenzionata a stravolgere il successo della linea S24 e S25, ma a perfezionarla nei dettagli: più equilibrio tra forma e funzionalità, materiali premium e un approccio cromatico più maturo, in linea con la tendenza del mercato verso i toni sobri e satinati.

Possibili nuove colorazioni, tra eleganza e personalità

Oltre al modello “full black”, circolano anche voci su una variante in arancione, avvistata in foto non ufficiali e apparentemente ispirata alla palette scelta da Apple per i suoi iPhone 17 Pro. Questa scelta cromatica, più audace e vivace, potrebbe servire a differenziare il Galaxy S26 Ultra da concorrenti come il Pixel 9 Pro e lo Xiaomi 17 Ultra, offrendo un tocco di personalità in più a chi vuole distinguersi.

Samsung, negli ultimi anni, ha progressivamente ampliato la gamma di colorazioni disponibili per i suoi flagship, puntando su versioni esclusive per l’online store o distribuzioni limitate in base ai mercati, una strategia che continuerà anche nel 2026.