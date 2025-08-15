Galaxy S26 Ultra: un leak rivela il tipo di RAM?

L’attenzione del mondo tech si è concentrata ancora una volta su Samsung e sulla futura generazione dei suoi top di gamma. Al centro delle indiscrezioni c’è il Galaxy S26 Ultra, in particolare la sua configurazione della memoria. A tal proposito, IceUniverse, il noto leaker, ha rivelato che il prossimo smartphone integrerà una RAM di tipo LPDDR5X. Capace di raggiungere una velocità di 10,7 Gbps. Seguendo tali indiscrezioni, sembra che Samsung voglia proseguire sulla strada già intrapresa con il Galaxy S25 Ultra, che utilizza lo stesso standard LPDDR5X. La differenza sostanziale sta però nella velocità. Se il modello attuale si ferma a 9,6 Gbps, il nuovo arriverebbe a 10,7 Gbps. Garantendo così un incremento delle prestazioni.

Samsung: indiscrezioni sulla RAM del prossimo Galaxy S26 Ultra

Riguardo la capacità, le voci circolate a fine giugno suggeriscono un possibile ampliamento dell’offerta. Non ci si fermerebbe al taglio base da 12 GB, che continuerà a essere presente. Ma si affiancherebbe anche una versione con 16 GB di RAM. La novità non riguarderebbe solo l’Ultra, ma l’intera gamma Galaxy S26. Tale scelta rappresenterebbe un cambiamento importante nella strategia di Samsung, soprattutto se si considera che i 16 GB non sono del tutto inediti. Già il Galaxy S25 Ultra li offriva, ma esclusivamente in mercati selezionati come Corea del Sud, Cina e Taiwan.

Con la prossima generazione, invece, l’obiettivo sembrerebbe quello di rendere la configurazione più generosa disponibile a livello globale. Eliminando così le limitazioni geografiche e permettendo a un pubblico più ampio di accedere alle massime prestazioni della serie. A tal proposito, è utile sottolineare che si tratta ancora di informazioni non confermate ufficialmente. Samsung, infatti, mantiene il massimo riserbo sui dettagli tecnici e commerciali. L’attesa, però, non sarà breve. Il debutto dei Galaxy S26 è previsto per l’inizio del prossimo anno. Ciò significa che i prossimi mesi saranno caratterizzati da ulteriori fughe di notizie e anticipazioni di vario genere. Informazioni che permetteranno di delineare ulteriormente il profilo del nuovo smartphone.