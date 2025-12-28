Samsung Galaxy S26: possibile slittamento, lancio a febbraio e vendite solo da marzo 2026

Chi sperava di mettere presto le mani sui nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra dovrà forse attendere un po’ più del previsto. Dopo anni di presentazioni fissate a gennaio, il colosso sudcoreano sembra intenzionato a spostare in avanti la finestra di lancio della sua prossima famiglia di flagship, con un evento Galaxy Unpacked che, stando ai rumor più accreditati, si terrà a febbraio 2026, e disponibilità effettiva da marzo.

Un calendario che cambia

Negli ultimi anni Samsung ha mantenuto una certa regolarità: presentazioni tra la metà e la fine di gennaio, preordini immediati e spedizioni nel giro di due o tre settimane. Con la serie Galaxy S26, però, la timeline si allungherà. Secondo le fonti vicine al leaker @UniverseIce, il brand avrebbe deciso di allineare l’evento di presentazione alla finestra del Mobile World Congress di Barcellona, previsto dal 2 al 5 marzo 2026, spostando di conseguenza la commercializzazione dei dispositivi. Una scelta che, a prima vista, potrebbe sembrare di pura strategia comunicativa, ma che in realtà risponderebbe a motivi tecnici e organizzativi interni all’azienda.

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I motivi del ritardo

Il 2025 è stato un anno complesso per Samsung sul fronte mobile. Le prime indiscrezioni parlano di ripensamenti nella lineup — tra presunte cancellazioni e riposizionamenti di modelli — che avrebbero influenzato le tempistiche.

Per diverse settimane si è parlato, infatti, della possibile sostituzione del Galaxy S26+ con un inedito S26 Edge o addirittura dell’introduzione di una versione Galaxy S26 Pro, ipotesi poi rientrate. Alla fine, l’azienda dovrebbe mantenere la classica tripletta composta da S26, S26+ e S26 Ultra, ma con una fase di validazione hardware e software più lunga del previsto, utile a consolidare le differenze tra i modelli e ottimizzare la nuova interfaccia One UI 8.5.

One UI 8.5 e Android 16: il binomio dei Galaxy S26

A rendere l’attesa ancora più interessante è proprio il debutto della One UI 8.5, versione che Samsung sta già testando sui Galaxy S25. L’aggiornamento porterà una riorganizzazione grafica più coerente con il Material 3 Expressive, funzioni avanzate per Galaxy AI, oltre a un miglioramento generale delle performance e dell’integrazione con l’ecosistema Galaxy. Tuttavia, la versione stabile della One UI 8.5 potrebbe non arrivare prima del lancio dei Galaxy S26, il che significa che l’intera lineup 2025 dovrà attendere il debutto dei nuovi flagship per ricevere l’aggiornamento finale.

Attesa più lunga, ma forse strategica

Una finestra di lancio più ampia permetterebbe a Samsung di respirare dopo il lancio dei pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, e di concentrare l’attenzione mediatica globale su un unico evento dedicato ai top di gamma tradizionali. La scelta di marzo, inoltre, potrebbe offrire più tempo per ottimizzare la produzione, testare i nuovi chip Exynos 2600 e Snapdragon 8 Elite Gen 5, e migliorare la disponibilità iniziale, riducendo le carenze di scorte viste con la serie S25.