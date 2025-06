Samsung, emergono nuovi dettagli sulla One UI 8

Samsung ha avviato il programma di aggiornamento per la versione beta della One UI 8. La nuova interfaccia proprietaria creata dal gigante coreano è in fase di rilascio per i dispositivi compatibili e gli utenti si aspettano una gestione migliore rispetto a quanto fatto con la One UI 7.

I primi dispositivi a ricevere l’update sono stati i Galaxy S25 e il roll-out sta procedendo senza intoppi. Si tratta di una notizia molto importante che farà contanti gli utenti in quanto il nuovo aggiornamento è molto vicino al rilascio ufficiale.

Immediatamente dopo i Galaxy S25, Samsung amplierà il supporto alla beta della One UI 8 anche per i la serie Galaxy S24 e S23. Stando a quanto svelato dall’insider Tarun Vats (tarunvats33) il prossimo roll out è atteso tra giugno e luglio.

Scopriamo quali saranno i device che riceveranno la beta della One UI 8 e quali saranno i primi dispositivi ad equipaggiarla di serie

In questa fase, gli utenti Galaxy S24 riceveranno la prima beta di One UI 8 e potranno testare le novità attese con l’inedito sistema operativo. Nel corso dell’estate, invece, toccherà ai Galaxy S23 ma non c’è ancora una data certa a riguardo.

Le informazioni trapelate lasciano intendere che la nuova interfaccia utente non sarà caratterizzata da novità rivoluzionare come è stato per One UI 7. Samsung si è concentrata maggiormente sull’ottimizzazione del sistema che sull’introduzione di nuove feature.

Pertanto, One UI 8 sarà certamente più reattivo rispetto alla precedente versione, con consumi ridotti e feature ottimizzate per estrarre il massimo dai device che la equipaggiato. L’azienda non ha confermato il supporto verso altre serie al di fuori della linea Galaxy.

Inoltre, sempre nel periodo estivo, il marchio coreano rilascerà i Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7 che potranno contare sulla One UI 8 preinstallata di fabbrica. La prossima generazione di foldable sarà la prima a poter contare sul sistema operativo proprietario basato su Android 16.