Samsung ha già confermato che la nuova serie Galaxy S26 verrà presentata nel corso del primo trimestre del 2026, ma finora non aveva mai indicato una data precisa. Con il CES ormai alle spalle e l’assenza di un evento Unpacked a gennaio, sta diventando sempre più chiaro che il produttore coreano abbia scelto una strategia diversa rispetto agli anni precedenti. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che puntano tutte nella stessa direzione: il debutto dei nuovi top di gamma potrebbe avvenire più tardi del solito, spostandosi verso la fine di febbraio.

Il 25 febbraio come possibile data di presentazione

Secondo quanto riportato dal leaker Evan Blass, la serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe essere annunciata ufficialmente mercoledì 25 febbraio 2026. La data coincide con quanto già anticipato in precedenza da Ice Universe, rafforzando l’ipotesi di un evento fissato a ridosso della chiusura del mese.

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Se confermata, si tratterebbe di un cambio di passo significativo per Samsung. Le due generazioni precedenti erano infatti state presentate molto prima: Galaxy S25 il 22 gennaio e Galaxy S24 addirittura il 17 gennaio. Il lancio di Galaxy S26 segnerebbe quindi un ritardo di oltre un mese rispetto alla tabella di marcia abituale.

Perché Samsung potrebbe aver scelto di rimandare

Alla base di questo possibile slittamento ci sarebbero valutazioni strategiche legate alla composizione della gamma. Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Samsung avrebbe valutato a lungo quali modelli includere nella lineup definitiva, decidendo infine di mantenere la variante Plus e accantonare il modello Edge. Una scelta di questo tipo avrebbe richiesto più tempo per allineare produzione, marketing e posizionamento commerciale, giustificando lo spostamento dell’evento di presentazione. Inoltre, il primo trimestre del 2026 appare particolarmente affollato sul fronte dei lanci hardware, e Samsung potrebbe aver preferito ritagliarsi uno spazio più favorevole.

Chipset e differenze tra i modelli

Le informazioni emerse finora indicano una strategia mista anche sul fronte hardware. Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe adottare a livello globale il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre Galaxy S26 e Galaxy S26+ potrebbero arrivare in versioni differenti a seconda dei mercati, con una combinazione di Snapdragon ed Exynos 2600. Questa scelta permetterebbe a Samsung di ottimizzare costi e disponibilità, mantenendo però il modello Ultra come riferimento assoluto della gamma.