Samsung si prepara a un importante miglioramento nei pagamenti digitali con la prossima serie Galaxy S26, attesa nel 2026. L’azienda sudcoreana punta a ottimizzare le funzioni di Samsung Wallet per renderle più vicine agli standard di Apple Pay, sia in termini di facilità d’uso che di affidabilità. Il cambiamento principale riguarderà l’esperienza d’uso della tecnologia NFC, cuore dei pagamenti contactless.

Problemi attuali con l’NFC sugli smartphone Samsung

Attualmente, gli utenti di smartphone Samsung devono affrontare alcune difficoltà nel completare pagamenti contactless. L’antenna NFC è posizionata nella parte posteriore del dispositivo, vicino al modulo fotografico, e questo obbliga a un orientamento specifico del telefono sui terminali di pagamento. Spesso è necessario ruotare leggermente il dispositivo per completare la transazione, un’operazione meno intuitiva rispetto all’esperienza offerta dagli iPhone. Oltre alla questione di comodità, la posizione attuale può anche generare errori di lettura, causando transazioni fallite nonostante il corretto posizionamento. Questo limita la fluidità d’uso di Samsung Wallet e rende il servizio meno competitivo in mercati chiave.

Secondo indiscrezioni del settore, Galaxy S26 introdurrà una doppia configurazione NFC. Oltre all’antenna già presente nella parte posteriore, ci sarà una seconda antenna nella parte superiore del dispositivo. Questa scelta permetterà di avvicinare la parte alta dello smartphone al terminale, rendendo l’operazione più naturale e vicina all’esperienza iPhone.

L’aggiunta non è casuale: in passato, brevetti Apple avevano impedito a Samsung di adottare questa configurazione. Ora, però, l’azienda sembra aver sviluppato una soluzione compatibile con le restrizioni legali e pronta per il mercato. L’obiettivo è migliorare l’esperienza utente e aumentare la quota di mercato di Samsung Wallet, soprattutto negli Stati Uniti, dove l’app ha ancora una diffusione limitata.

L’aggiornamento arriva in un momento di espansione globale dei pagamenti digitali. Dal trasporto pubblico agli acquisti quotidiani, la possibilità di pagare avvicinando il telefono sta diventando un requisito chiave per molti utenti. Un sistema più rapido e privo di intoppi può diventare un fattore decisivo nella scelta dello smartphone. Oltre alle novità per i pagamenti, l’OEM sudcoreano potrebbe modificare la propria line-up. Le indiscrezioni parlano di tre modelli: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra, abbandonando la formula tradizionale Base, Plus e Ultra. Questa scelta segnerebbe un cambio strategico nel posizionamento della gamma.