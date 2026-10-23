Samsung Galaxy ricondizionati su Amazon, ma non in Italia

Samsung ha cominciato a vendere i suoi smartphone Galaxy ricondizionati anche su Amazon, aprendo un nuovo canale per il programma Re Newed che finora passava esclusivamente dal sito ufficiale del produttore. L’assortimento supera la dozzina di versioni tra Galaxy S24 e Galaxy S25, con prezzi che nei casi più convenienti scendono sotto la soglia dei 430 euro circa. C’è però un dettaglio che pesa parecchio per chi segue la notizia dal nostro Paese, visto che l’iniziativa non riguarda l’Italia e i listini sono espressi in dollari.

Come funziona il programma Re Newed

Ogni telefono che entra nel circuito dei ricondizionati Samsung viene smontato e poi rimontato dai tecnici dell’azienda, che sostituiscono i pezzi usurati con componenti originali di fabbrica e installano una batteria nuova certificata. Prima di tornare sugli scaffali i dispositivi devono superare una checklist di ispezione in 147 punti, dopodiché vengono rimessi in commercio con confezione, accessori e materiale informativo completamente nuovi. Insomma l’idea è offrire qualcosa di molto vicino a un prodotto appena uscito dalla linea di produzione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte della tutela la garanzia ufficiale dura un anno e chi vuole può aggiungere un piano Samsung Care+. Il risparmio rispetto al listino del nuovo è consistente, anche se non si raggiungono le cifre di un usato qualsiasi comprato tra privati. Fino a poco tempo fa questi modelli si trovavano soltanto sul portale del colosso coreano, mentre adesso una parte del catalogo è acquistabile anche sulla piattaforma di Amazon.

I modelli disponibili e i prezzi

Sul negozio online compaiono sette modelli per un totale di 14 configurazioni di memoria. Le colorazioni sono poche e cambiano da un telefono all’altro. Galaxy S24 FE arriva in Graphite, Galaxy S24 e Galaxy S24+ in Onyx Black, Galaxy S25 e Galaxy S25+ in Silver Shadow, mentre i due Ultra si presentano in Titanium Black.

Passando ai costi, convertiti in euro con valori arrotondati, Galaxy S24 FE parte da circa 420 euro per la versione da 128GB e sale a circa 445 euro per quella da 256GB. Galaxy S24 viene proposto a circa 445 euro con 128GB e a circa 470 euro con 256GB. Galaxy S24+ costa circa 560 euro nel taglio da 256GB e circa 600 euro in quello da 512GB. Per Galaxy S24 Ultra servono circa 730 euro con 256GB oppure circa 775 euro con 512GB.

La generazione più recente presente su Amazon segue la stessa logica. Galaxy S25 si trova a circa 515 euro con 128GB e a circa 540 euro con 256GB, Galaxy S25+ a circa 645 euro con 256GB e a circa 690 euro con 512GB. Chiude la lista Galaxy S25 Ultra, disponibile in un’unica variante da 256GB a circa 840 euro.

Aggiornamenti e il caso dei Galaxy S26

Per la gamma Galaxy S il produttore garantisce sette anni di aggiornamenti Android. Chi sceglie uno di questi ricondizionati parte però da generazioni già sul mercato da un po’ di tempo, per cui il supporto rimanente si aggira attorno ai cinque o sei anni. Resta comunque un orizzonte piuttosto lungo per un telefono acquistato a prezzo ridotto.

Le versioni più fresche del programma, cioè i Certified Re Newed di Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, per il momento non fanno parte dell’offerta su Amazon. Si possono comprare soltanto dal sito Samsung, con prezzi di partenza di circa 655, 800 e 945 euro e la possibilità di ottenere fino a circa 620 euro di credito in permuta. Lo sbarco sul rivenditore arriva poco dopo l’ingresso di questi modelli nel catalogo ricondizionato, avvenuto a settembre, e per ora lascia chi acquista su Amazon limitato alle serie S24 e S25.

Fonte: TecnoAndroid