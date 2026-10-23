WindTre, aumenti fino a 2 euro ma più GIGA: come evitarli

WindTre ha annunciato sul proprio sito ufficiale nuovi aumenti rivolti ad alcuni clienti che hanno attive specifiche offerte di linea mobile. Si tratta di una rimodulazione che comporta un rincaro fino a 2 euro al mese, accompagnato però da un miglioramento del traffico dati compreso nella tariffa. Non tutti gli abbonati saranno coinvolti allo stesso modo, perché l’entità del ritocco e il vantaggio offerto in cambio cambiano da caso a caso.

Quanto aumenta il canone e cosa si ottiene in cambio

L’operatore ha spiegato nel comunicato che, a seconda della situazione, il beneficio sarà pari ad almeno 20 GIGA nazionali aggiuntivi, fino ad arrivare a GIGA illimitati alla massima velocità disponibile sulla rete. In alternativa il vantaggio può tradursi in 2 GIGA in più utilizzabili in Europa. Per quanto riguarda la spesa, l’incremento del costo mensile oscillerà tra 0,49 euro e 2 euro.

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Anche le tempistiche sono state definite con precisione. I nuovi contenuti verranno resi disponibili progressivamente a partire dal 22 ottobre 2026, mentre il prezzo aggiornato scatterà dai rinnovi successivi al 9 dicembre 2026. Chi rientra tra i clienti interessati dagli aumenti di WindTre riceverà una comunicazione direttamente dall’operatore tramite SMS.

L’alternativa per chi non vuole pagare di più

Per chi preferisce non accettare il rincaro, la compagnia propone una strada diversa. È possibile scegliere un’offerta Plus che mantiene gli attuali costi e contenuti, con in più una piccola integrazione riconosciuta per il disturbo arrecato e senza alcuna spesa aggiuntiva. A seconda dei casi si parla di un GIGA, oppure di 50 SMS, oppure ancora di 5 minuti di traffico internazionale extra ogni mese, attivati entro 72 ore dalla richiesta.

Per aderire bisogna inviare il testo OPTIN con un SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio ricevuto. C’è però un dettaglio da non trascurare. L’operatore precisa che non si può rispondere direttamente all’SMS arrivato sul telefono, ma occorre scriverne uno nuovo indirizzato al 40400, facendo attenzione a non anteporre il prefisso +39.

Scegliendo questa opzione il beneficio arriverà comunque, comunicato via SMS e senza costi ulteriori, progressivamente dal 22 ottobre 2026. La scadenza sarà riportata nella pagina dedicata, raggiungibile tramite il link contenuto nello stesso messaggio. Anche in questo caso i clienti coinvolti verranno avvisati con un SMS.

Come esercitare il diritto di recesso

Chi non è interessato né agli aumenti né all’alternativa proposta da WindTre può esercitare il diritto di recesso, come previsto dall’articolo 98 septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche. I canali messi a disposizione sono diversi, così da lasciare ampia libertà di scelta.

La prima possibilità è la classica raccomandata A/R da spedire all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI. In alternativa si può utilizzare la PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it.

Chi preferisce il contatto diretto può recarsi in un WINDTRE Store, scegliendo tra i punti vendita abilitati. È possibile anche chiamare il 159, dove la richiesta viene acquisita dopo aver verificato l’identità del cliente. L’ultima opzione passa dal sito windtre.it, compilando l’apposito modulo presente nella sezione Moduli utili mobile.

Fonte: TecnoAndroid