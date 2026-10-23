Computer quantistici, Quantinuum Helios fa record di fedeltà: 5 errori su un milione

I computer quantistici devono superare un ostacolo piuttosto ostico prima di arrivare alle applicazioni pratiche, e quell’ostacolo si chiama affidabilità. Proprio su questo fronte arriva un risultato che merita attenzione, perché Quantinuum ha raggiunto con la sua macchina Helios una fedeltà logica del 99,9995%. Detto in termini più semplici, il sistema commette appena cinque errori ogni milione di cicli di correzione, un dato che sposta in avanti l’asticella di tutto il settore.

Perché gli errori sono il vero nodo della tecnologia quantistica

Per capire il peso di questo traguardo bisogna partire da come funzionano queste macchine. Da un lato i calcolatori quantistici promettono di affrontare operazioni estremamente complesse, il genere di calcoli che metterebbe in seria difficoltà qualsiasi elaboratore tradizionale. Dall’altro però c’è un problema di fondo che riguarda i qubit, cioè le unità fondamentali dell’informazione quantistica. Questi elementi sono talmente delicati che basta una piccola interferenza per compromettere i risultati dell’intera elaborazione.

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Il punto è proprio qui. Una macchina capace di risolvere problemi enormi serve a poco se le sue risposte non sono attendibili. Ecco perché la riduzione degli sbagli viene considerata una delle sfide decisive per trasformare questa tecnologia in qualcosa di realmente utilizzabile, uscendo dalla dimensione sperimentale. La correzione degli errori rappresenta quindi il terreno su cui si gioca buona parte del futuro di questi dispositivi, ed è lì che si concentrano gli sforzi di chi lavora nel campo.

Ogni ciclo di correzione è in pratica un passaggio in cui il sistema verifica e sistema le imprecisioni accumulate. Più questi passaggi vanno a buon fine, più il calcolo nel suo complesso resta solido. Ed è esattamente questa la misura su cui Quantinuum ha concentrato il proprio annuncio.

Il record di Helios e il confronto con Google

Il numero diffuso dall’azienda colpisce soprattutto se lo si mette in prospettiva. La fedeltà logica ottenuta da Helios rappresenta un miglioramento di dieci volte rispetto al precedente primato, che apparteneva sempre a Quantinuum ed era stato stabilito nel settembre 2026. In pochi mesi quindi la società è riuscita a ridurre di un ordine di grandezza il margine di errore della propria tecnologia, passando a soli cinque sbagli su un milione di cicli.

C’è poi un secondo termine di paragone che l’azienda tiene a sottolineare. Secondo Quantinuum il tasso di errore raggiunto è cento volte inferiore al miglior risultato pubblicato in precedenza su un sistema superconduttore sviluppato da Google Quantum AI. Si tratta di un divario notevole, anche se va precisato un aspetto importante. Il confronto riguarda specifiche misure di affidabilità e non va letto come una sfida diretta tra due macchine sotto ogni punto di vista. Le architetture sono diverse e i parametri presi in esame sono circoscritti.

Resta comunque il fatto che il dato del 99,9995% colloca Helios in una posizione di rilievo nella corsa verso computer quantistici affidabili. Ridurre gli errori a una quantità così piccola significa avvicinarsi a quella soglia di precisione necessaria perché queste macchine possano davvero affrontare i calcoli complessi per cui sono state pensate. Quantinuum ha migliorato di dieci volte il proprio record precedente e ha indicato un tasso di errore cento volte più basso rispetto al miglior risultato superconduttore di Google Quantum AI, limitatamente alle misure di affidabilità considerate.

Fonte: TecnoAndroid