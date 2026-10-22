Galaxy Watch, segni rossi sul polso: utenti parlano di ustioni

Alcuni possessori di Galaxy Watch hanno iniziato a segnalare in rete la comparsa di strani segni rossi circolari sul polso, proprio nella zona in cui poggiano i sensori dedicati alla rilevazione dei parametri vitali. In diversi casi chi ha vissuto l’esperienza parla apertamente di vere e proprie ustioni, anche se allo stato attuale risalire con certezza alla causa resta piuttosto complicato. Le testimonianze però non sono isolate e le fotografie condivise mostrano arrossamenti abbastanza evidenti, tanto da far nascere più di qualche dubbio sugli orologi intelligenti di Samsung.

Il fenomeno non riguarda un singolo episodio e nemmeno un unico dispositivo. Nel tempo si sono accumulati racconti molto simili tra loro, pubblicati da utenti diversi e relativi a generazioni differenti della linea Galaxy Watch. È proprio questa ricorrenza ad aver attirato l’attenzione, perché il punto in cui compare il segno è quasi sempre lo stesso.

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Il caso del Galaxy Watch5 Pro e gli altri modelli coinvolti

Uno degli episodi più recenti è stato documentato su Reddit e riguarda un Galaxy Watch5 Pro. Il proprietario racconta di averlo indossato durante la notte, come fa abitualmente, dopo averlo lasciato con la batteria al 100%. Al risveglio la sorpresa è stata doppia. Lo smartwatch risultava completamente scarico e non dava più segni di vita, mentre sul polso era comparso un vistoso segno rosso, ben visibile nell’immagine condivisa insieme alla testimonianza.

Le segnalazioni, come anticipato, non sembrano limitate a un solo modello. Negli ultimi anni discussioni dello stesso tenore sono apparse su Reddit, su Facebook e anche sui forum ufficiali di Samsung. A finire sotto la lente sono stati di volta in volta Galaxy Watch7, Galaxy Watch8, Galaxy Watch Ultra e persino il più recente Galaxy Watch Ultra2. Un elenco che abbraccia quindi sia i modelli più datati sia quelli arrivati sul mercato da poco, segno che il problema, qualunque sia la sua natura, non appartiene a una singola serie.

Calore, batteria o semplice irritazione della pelle?

Osservando le foto allegate ai vari racconti emerge una costante piuttosto chiara. Si tratta sempre di una zona arrossata e di forma circolare, collocata esattamente in corrispondenza del gruppo di sensori presente sul fondo dell’orologio. Da qui sono nate le prime ipotesi. Alcuni utenti hanno subito collegato il disturbo al calore prodotto dal dispositivo, altri alla batteria, altri ancora ai LED del sensore BioActive, il modulo che si occupa di raccogliere i dati sulla salute.

Va detto però che dalle semplici testimonianze non è possibile stabilire se quelle lesioni siano davvero ustioni da surriscaldamento. Le cause potenziali sono diverse e non tutte legate all’elettronica. Un’irritazione da contatto, per esempio, può lasciare segni molto simili. Lo stesso vale per il sudore o per l’umidità che resta intrappolata sotto la cassa, soprattutto quando l’orologio viene tenuto al polso per molte ore di fila. Anche una pressione eccessiva del cinturino oppure una scarsa aerazione della pelle possono produrre arrossamenti che, a prima vista, sembrano del tutto analoghi a una scottatura.

Il quadro resta quindi aperto e le immagini, per quanto eloquenti, non bastano a indicare un colpevole preciso. Quello che accomuna le segnalazioni sui Galaxy Watch è la posizione del segno, sempre sotto l’area dei sensori, e la sua forma circolare, ripetuta in modo quasi identico da un modello all’altro.

Fonte: TecnoAndroid