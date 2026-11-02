PlayStation Store, Uncharted e altre esclusive spariti per errore

Nelle ultime ore alcune esclusive PlayStation, a partire da Uncharted, sono sparite all’improvviso dal PlayStation Store e la cosa non è passata inosservata. Diversi giocatori si sono accorti dell’assenza di questi titoli e il malumore è cresciuto in fretta. A quanto pare però dietro la scomparsa ci sarebbe un semplice errore e Sony sembrerebbe già al lavoro per rimettere tutto a posto. Stando alle informazioni circolate finora, insomma, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi.

Il disagio ha toccato in particolar modo chi possiede un account americano, cioè gli utenti che fanno riferimento alla versione statunitense del negozio digitale. Sono stati proprio loro i primi a notare che una serie di giochi non risultava più presente nel catalogo, un’assenza che ha fatto scattare un piccolo panico. Del resto quando si parla di titoli di punta della casa giapponese l’attenzione è sempre altissima e basta poco perché una semplice anomalia diventi argomento di discussione tra gli appassionati.

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Le produzioni first party sparite dal negozio

A finire nel mirino sono state diverse produzioni first party, vale a dire quei giochi realizzati o pubblicati direttamente dal colosso nipponico e che rappresentano il cuore dell’offerta della piattaforma. Parliamo dei titoli che più di tutti identificano il marchio e che spesso spingono il pubblico a scegliere una console piuttosto che un’altra. Vederli svanire dalla vetrina ufficiale senza alcun preavviso ha quindi generato più di un interrogativo, anche perché la sparizione è apparsa del tutto misteriosa e priva di spiegazioni immediate.

La saga di Uncharted è stata tra le più citate, ma il problema non avrebbe riguardato soltanto le avventure di Nathan Drake. A scomparire sarebbe stato un gruppo più ampio di giochi esclusivi, tutti accomunati dal fatto di appartenere al catalogo interno di Sony. Proprio questa caratteristica comune ha alimentato i dubbi iniziali tra gli utenti, che si sono chiesti se si trattasse di una scelta voluta oppure di un intoppo tecnico passeggero.

Sony sembra già al lavoro per sistemare tutto

Le notizie più recenti vanno nella direzione più rassicurante possibile. La scomparsa dei titoli dal PlayStation Store sarebbe da attribuire a un errore e non a una decisione precisa della compagnia. Nessun ritiro programmato quindi e nessuna rimozione definitiva dal catalogo, almeno secondo quanto emerso fino a questo momento. Si tratterebbe semplicemente di un problema che ha reso invisibili alcuni giochi agli occhi degli utenti statunitensi.

Per chi possiede un account americano e aveva notato l’assenza delle proprie esclusive PlayStation preferite, la situazione dovrebbe quindi tornare alla normalità. Il colosso giapponese sembrerebbe infatti impegnato a risolvere l’inconveniente e a ripristinare la presenza dei titoli nel negozio digitale. Dalle ultime informazioni disponibili pare proprio che non ci sia alcun motivo di allarmarsi e che la scomparsa di Uncharted e delle altre produzioni first party sia destinata a rientrare.

Fonte: TecnoAndroid