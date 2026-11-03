Grok, limiti d’uso tagliati ad Halloween: Musk svela il perché

Gli utenti più affezionati di Grok hanno vissuto la fine di ottobre con una sorpresa tutt’altro che piacevole, cioè una riduzione improvvisa e piuttosto drastica dei limiti d’uso settimanali del chatbot. E il momento scelto non poteva essere più delicato. Il taglio è arrivato proprio durante il weekend di Halloween, uno di quei periodi dell’anno in cui fotomontaggi e meme di ogni genere toccano i livelli più alti di produzione e condivisione. Chi contava sull’assistente per sbizzarrirsi con immagini e trovate a tema si è quindi ritrovato con le mani legate esattamente quando ne aveva più bisogno.

Mentre le segnalazioni si moltiplicavano è intervenuto direttamente Elon Musk, che naturalmente ha affidato la sua spiegazione a un post su X, il social che un tempo tutti conoscevano come Twitter. Il messaggio è stato piuttosto chiaro. Non c’è stato nessun guasto e nessun incidente tecnico, ma una decisione presa a tavolino. Stando alle parole del patron, i costi di gestione del servizio erano diventati insostenibili se paragonati ai ricavi che il servizio stesso riusciva a generare. Rispondendo a un utente, Musk ha scritto che il costo per far funzionare Grok Bot era diventato insostenibilmente alto in rapporto alle entrate.

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Una scelta con una sua logica ma applicata in modo brusco

Il ragionamento dietro la stretta, almeno in linea di principio, si può anche condividere. Far girare un sistema come Grok ha un prezzo e se le spese superano di molto quello che entra in cassa, prima o poi qualcosa deve cambiare. Il problema vero sta altrove. A non essere piaciuto agli utenti è stato soprattutto il modo in cui la decisione è stata messa in pratica, senza alcun preavviso e nel pieno di uno dei fine settimana più intensi per chi usa questi strumenti per creare contenuti leggeri e divertenti.

Le testimonianze raccolte in rete raccontano una situazione abbastanza spiazzante. Diversi utenti hanno visto le proprie soglie settimanali passare d’improvviso da meno del 50% a oltre il 100%, praticamente da un momento all’altro. Un salto netto che di fatto ha bloccato l’accesso al servizio per chi fino a poco prima pensava di avere ancora ampio margine a disposizione. E la cosa sembra essere avvenuta in maniera del tutto indiscriminata, senza distinzioni evidenti tra un profilo e l’altro.

I dubbi sul conteggio delle richieste

L’aspetto più curioso dell’intera vicenda riguarda però chi sostiene di non aver nemmeno toccato il chatbot nelle ore precedenti al blocco. Alcuni utenti hanno infatti spiegato di non aver interagito con Grok Bot e di essersi comunque ritrovati con il contatore oltre il limite massimo. Un dettaglio che ha alimentato parecchi interrogativi sui meccanismi che regolano il conteggio delle richieste e su come venga calcolato davvero il consumo di ciascun account.

Se da una parte la motivazione economica fornita da Musk offre una spiegazione per la riduzione generale dei limiti, dall’altra non chiarisce perché alcune soglie siano schizzate oltre il tetto anche in assenza di utilizzo. Due questioni distinte che nel racconto degli utenti finiscono per sovrapporsi, rendendo ancora più difficile capire cosa sia successo durante il weekend di Halloween. Da un lato c’è la scelta dichiarata di contenere le spese, dall’altro un sistema di misurazione che a molti è apparso poco trasparente e difficile da interpretare.

Per ora l’unica posizione ufficiale resta quella espressa da Musk sul suo social, secondo cui il costo per servire Grok Bot era insostenibilmente alto rispetto ai ricavi.

Fonte: TecnoAndroid