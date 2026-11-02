Microsoft Copilot lascia le smart TV Samsung e LG dal 1° dicembre

Microsoft ha deciso di ritirare Copilot dagli smart TV Samsung e LG e la data da cerchiare sul calendario è il 1° dicembre. Da quel momento l’assistente basato sull’intelligenza artificiale non sarà più disponibile sui televisori dei due marchi coreani. Si tratta di un passo che non arriva come un fulmine a ciel sereno, perché l’esperienza del chatbot generalista di Microsoft sta percorrendo da tempo il viale del tramonto. Il motivo di fondo è piuttosto chiaro e riguarda una scelta di campo precisa da parte dell’azienda di Redmond.

Perché Copilot lascia i televisori

Dietro l’addio di Copilot agli schermi del salotto c’è una nuova strategia che punta a concentrare l’intelligenza artificiale sul lavoro e su Microsoft 365. In pratica il colosso americano preferisce investire energie e risorse là dove l’assistente può fare davvero la differenza, cioè nella produttività quotidiana di aziende e professionisti, invece di disperderle su dispositivi pensati soprattutto per l’intrattenimento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

È una scelta che dice molto sulla direzione presa dal progetto. L’idea iniziale di un assistente universale, presente ovunque e capace di rispondere a qualsiasi domanda, sembra aver lasciato il posto a un approccio più mirato. Il televisore, con il suo utilizzo legato a film, serie e sport, evidentemente non rientra più tra le priorità. Meglio puntare su documenti, fogli di calcolo, email e riunioni, tutti ambiti in cui l’IA di Microsoft trova un terreno più naturale e coerente con il resto dell’offerta.

Cosa cambia per chi possiede uno smart TV Samsung o LG

Per chi ha uno smart TV Samsung o un modello LG compatibile, la conseguenza è semplice. A partire dal 1° dicembre la funzione sparirà e non sarà più possibile interrogare il chatbot direttamente dal televisore. Il resto delle funzioni del dispositivo non viene toccato dalla decisione, che riguarda esclusivamente la presenza dell’assistente di Microsoft sui due marchi.

La notizia si inserisce in un percorso che negli ultimi tempi ha visto l’esperienza consumer di Copilot perdere progressivamente centralità. Il chatbot pensato per il grande pubblico, quello che doveva accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata, continua a ridimensionarsi a favore di una versione sempre più legata al mondo professionale. Lo spostamento verso Microsoft 365 rappresenta proprio il cuore di questo cambio di rotta, con l’intelligenza artificiale che diventa uno strumento di lavoro prima ancora che un compagno di svago.

Sui televisori quindi l’avventura si chiude qui. Samsung e LG avevano accolto l’assistente all’interno dei propri sistemi, ma la scelta di Microsoft di concentrare l’IA sulla produttività porta a un passo indietro su questo fronte. Il chatbot generalista smette così di avere spazio negli schermi di casa e l’appuntamento con lo spegnimento definitivo della funzione resta fissato per il 1° dicembre.

Fonte: TecnoAndroid