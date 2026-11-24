Fino a poche settimane fa trovare un portatile da gioco con RTX 5050 e un processore di nuova generazione sotto la soglia dei 1000€ sembrava quasi impossibile. Adesso invece ASUS V16 V3607VH scende a 999€ su Amazon, con uno sconto vicino al 41% rispetto al listino che lo porta al prezzo più basso mai registrato per questa configurazione. Parliamo di una macchina con 16GB di RAM, SSD da 512GB e schermo a 144Hz, specifiche che di solito richiedono un esborso parecchio più alto. Il ribasso è arrivato in modo netto e improvviso, ed è proprio il genere di occasione che sullo store non resta in piedi a lungo. Vale quindi la pena guardare con attenzione cosa c’è dentro questo notebook e perché il nuovo cartellino lo rende così interessante.

Cosa offre ASUS V16 tra RTX 5050 e Core 5 210H

A muovere tutto c’è il processore Intel Core 5 210H, un chip della seconda serie Intel Core basato su architettura ibrida con 8 core complessivi. Quattro sono dedicati alle prestazioni e quattro all’efficienza, mentre la frequenza in boost arriva fino a 4,8 GHz. Accanto lavora la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8GB di memoria dedicata GDDR7, una GPU che gestisce senza fatica il gaming in 1080p e il ray tracing anche sui titoli più recenti.

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Lo schermo è un pannello IPS da 16 pollici in risoluzione WUXGA 1920×1200 con refresh rate a 144Hz e trattamento antiriflesso. Le cornici sono ridotte e il rapporto tra superficie del display e scocca raggiunge l’89%, un dettaglio che si nota appena il portatile si accende. La memoria è da 16GB DDR5 5600 e può essere espansa fino a 32GB, mentre per l’archiviazione c’è un SSD PCIe 4.0 NVMe da 512GB. Sul fronte della connettività il pacchetto comprende WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Non mancano poi la tastiera retroilluminata e una webcam Full HD 1080p con microfono integrato, comoda per videochiamate e lezioni a distanza. La batteria ha una capacità di 63WHrs e viene ricaricata da un alimentatore da 150W.

Il peso di 1,95 kg rende questo portatile sorprendentemente facile da trasportare, cosa non scontata in questa categoria di prodotti. La scocca in colorazione Matte Black punta su un aspetto sobrio ma comunque riconoscibile. Il risultato è una configurazione equilibrata, pensata per chi vuole giocare senza rinunciare a usare lo stesso computer per la produttività di tutti i giorni.

Il prezzo minimo storico su Amazon

Il prezzo consigliato di ASUS V16 V3607VH era fissato a 1.699€ e ora cala a 999€. Il risparmio è di 700€, con uno sconto che si attesta intorno al 41%. Si tratta del minimo storico per questa versione equipaggiata con Intel Core 5 210H e RTX 5050, una cifra difficile da rivedere a breve anche perché altri negozi propongono importi simili per varianti con componenti meno potenti.

L’offerta è attiva su Amazon ma la disponibilità potrebbe esaurirsi in fretta, considerata l’entità del taglio. Chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani su un notebook gaming con RTX 5050 trova adesso ASUS V16 V3607VH a 999€ invece di 1.699€.

Fonte: TecnoAndroid