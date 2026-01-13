Con la One UI 8.5 Samsung interviene in modo mirato su una delle funzioni AI più curate della personalizzazione dei Galaxy, migliorando l’esperienza dello Sfondo Meteo nella schermata di blocco. Non si tratta di una novità appariscente, ma di un raffinamento concreto che semplifica l’uso quotidiano di una funzione già apprezzata dagli utenti.

L’obiettivo è chiaro: rendere la personalizzazione della lockscreen più rapida, diretta e coerente con l’interazione touch, senza costringere l’utente a passaggi inutilmente complessi nelle impostazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sfondo Meteo: da funzione “nascosta” a controllo diretto sulla lockscreen

Sui Galaxy con One UI 8.0 era già possibile applicare effetti meteo dinamici allo sfondo della schermata di blocco tramite Galaxy AI. Pioggia, neve, sole o nebbia venivano generati in modo intelligente sopra l’immagine scelta, adattandosi alla scena e agli elementi presenti nello sfondo. Il limite, però, stava nel percorso di attivazione. Per usare la funzione era necessario passare dalle impostazioni di sistema, accedere alla sezione sfondi e creare l’immagine tramite l’opzione basata su AI. Una procedura corretta ma poco immediata, soprattutto per chi voleva semplicemente provare o modificare rapidamente l’effetto.

Con One UI 8.5 questo approccio viene semplificato in modo netto.

Con One UI 8.5 basta un gesto per modificare l’effetto meteo

La funzione viene rinominata in modo più chiaro come Sfondo Meteo e resta parte integrante dell’ecosistema Galaxy AI. La vera novità, però, è il punto di accesso. Sulla nuova versione dell’interfaccia è sufficiente tenere premuto sulla schermata di blocco per visualizzare direttamente l’opzione Meteo nella parte inferiore dell’interfaccia di modifica. Da qui è possibile attivare o disattivare l’effetto, visualizzare un’anteprima in tempo reale e cambiare rapidamente l’aspetto della lockscreen. Il risultato è un’esperienza molto più naturale, coerente con la logica di personalizzazione introdotta da Samsung negli ultimi anni, dove la lockscreen diventa uno spazio vivo e modificabile senza dover “entrare” nelle impostazioni.

Effetti più contestuali e legati al momento della giornata

Gli effetti meteo non si limitano a una semplice animazione. La generazione AI tiene conto delle condizioni atmosferiche reali e del momento della giornata, variando intensità, luce e atmosfera dello sfondo. La pioggia, ad esempio, interagisce con superfici e prospettive dell’immagine, mentre la luce solare o la foschia vengono adattate in modo più morbido, senza compromettere la leggibilità di orologio e notifiche. L’idea è mantenere un equilibrio tra impatto visivo e funzionalità, evitando che l’effetto diventi invasivo.