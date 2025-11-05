Samsung porta il suo browser su Windows con Galaxy AI

Samsung amplia il suo sistema digitale e annuncia l’arrivo di SamsungInternet su Windows. Il celebre browser, fino a oggi disponibile solo su smartphone e tablet Galaxy, debutta in versione beta dal 30 ottobre 2025 per gli utenti di Windows 10 (versione 1809 o superiore) e Windows 11. Si tratta di una mossa strategica che punta a unificare l’esperienza tra Android e PC, seguendo la strada già tracciata da Apple con macOS e da Google con ChromeOS.

Con questa nuova versione desktop, gli utenti potranno sincronizzare segnalibri, cronologia e dati di Samsung Pass tra smartphone e computer, garantendo un passaggio fluido da mobile a desktop. In passato, per visualizzare i segnalibri del browser su PC, era necessario installare un’estensione per Chrome. Ora, invece, Samsung offre una soluzione nativa e integrata. L’obiettivo? Dare agli utenti Galaxy un browser first party che semplifichi la continuità digitale, eliminando la dipendenza da soluzioni di terze parti.

Samsung Internet e la sfida ai giganti: AI e privacy come armi strategiche

Il debutto della beta parte da Stati Uniti e Corea del Sud, ma l’azienda ha già confermato che la distribuzione verrà ampliata ad altri Paesi nel corso del 2026. Oltre alla sincronizzazione dei dati, Samsung Internet per Windows punta sull’intelligenza artificiale. Le funzioni Galaxy AI, già note su smartphone, arrivano infatti anche su PC. Tra queste emerge Browsing Assist, un assistente che può riassumere o tradurre automaticamente le pagine web, agevolando la lettura e la produttività online.

Sul fronte della sicurezza, il browser introduce una Privacy Dashboard rinnovata, capace di mostrare in tempo reale i tentativi di tracciamento e i dati raccolti dai siti visitati. I meccanismi di anti-tracking sono attivi di default, in linea con la filosofia di Samsung, che da tempo mette al centro la tutela dei dati personali.

Il lancio avviene in un contesto altamente competitivo, dominato da Google Chrome, Microsoft Edge e dal nuovo ChatGPT Atlas di OpenAI, tutti impegnati a integrare funzioni di intelligenza artificiale. Samsung entra così nel mondo dei browser desktop con una proposta che unisce AI, privacy e continuità.