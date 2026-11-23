I Samsung Galaxy Buds4 Pro scendono al minimo storico su Amazon e si possono acquistare a 166,29€ invece dei 249€ di listino. Presentati al Galaxy Unpacked di febbraio, gli auricolari di punta del colosso coreano erano entrati nel mercato con un prezzo da fascia premium, giustificato da un pacchetto tecnologico molto completo. Audio ad alta fedeltà, una cancellazione del rumore di nuova generazione e un legame stretto con Galaxy AI. Vederli già così ribassati, a così poca distanza dal debutto, capita davvero di rado.

Il taglio è consistente e riguarda un prodotto ancora fresco di lancio, un dettaglio che rende l’offerta particolarmente interessante per chi puntava a un paio di auricolari true wireless di alto livello senza spendere la cifra piena. Prima di arrivare ai numeri dello sconto, però, vale la pena capire cosa offrono questi Buds4 Pro e perché il prezzo originale li collocava tra i modelli più ambiziosi della categoria.

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Samsung Galaxy Buds4 Pro, design in alluminio e suono ad alta fedeltà

Il design rappresenta una svolta netta per la gamma Buds. La scocca è scolpita in alluminio con una finitura elegante, mentre la posizione dei driver è stata ripensata per migliorare la cancellazione del rumore e ridurre al minimo le interferenze causate dal vento, un difetto che penalizzava le generazioni passate. C’è anche la certificazione IP57, che protegge da polvere e immersione fino a un metro di profondità per 30 minuti. In confezione arrivano gommini in tre misure (S, M e L), studiati partendo da dati raccolti a livello globale sulla forma delle orecchie.

Il vero cuore del progetto è però il comparto audio. Samsung ha scelto un altoparlante a due vie con un woofer più grande, la cui superficie cresce di quasi il 20% rispetto al modello precedente, abbinato a un doppio amplificatore dedicato. L’obiettivo è restituire un suono fedele alla registrazione originale. Con i dispositivi Samsung compatibili si attiva il Samsung Seamless Codec fino a 24 bit e 96 kHz, insieme all’Audio 360° con tracciamento dei movimenti della testa.

Sul fronte dell’isolamento la novità più importante si chiama Adaptive ANC 2.0. Il sistema analizza l’ambiente circostante ogni 600 millisecondi e regola in automatico l’intensità della cancellazione, mentre i Buds4 standard si fermano all’ANC 1.0, basato su algoritmi già addestrati. Anche le telefonate fanno un passo avanti grazie a sei microfoni e a un’unità VPU con rete neurale profonda, capace di separare la voce dal rumore di fondo.

Non manca poi un ampio ventaglio di funzioni legate all’intelligenza artificiale. L’Agente AI si richiama a voce e permette di dialogare con Bixby ma anche con Google Gemini e Perplexity. Ci sono inoltre i controlli gestuali tramite i movimenti del capo e la traduzione simultanea sfruttando Galaxy AI. La connettività si affida al Bluetooth 6.1 con supporto Auracast, mentre l’autonomia arriva fino a 6 ore con la cancellazione attiva e tocca le 26 ore complessive contando le ricariche della custodia.

Prezzo in calo del 33% su Amazon

Passando all’offerta vera e propria, i Galaxy Buds4 Pro scendono dai 249€ di listino a 166,29€, con uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio di quasi 83€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questi auricolari, un’occasione insolita se si considera quanto poco tempo sia passato dall’arrivo nei negozi.

A questa cifra è disponibile la colorazione nera, e la disponibilità dipende dalle scorte presenti in quel momento su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid