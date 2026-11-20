Dal 20 al 22 novembre 2026 il Black Friday della nota catena di elettronica si arricchisce con il MediaWorld NO IVA, una promozione di tre giorni che porta uno sconto del 18,04% sui prodotti aderenti all’iniziativa. L’offerta è riservata a chi possiede la tessera del MediaWorld Club, che si ottiene gratuitamente anche online, e vale sia sul sito sia nei punti vendita fisici. Prima di lanciarsi negli acquisti però c’è un dettaglio da non sottovalutare, perché diverse categorie e parecchi marchi restano fuori dalla campagna.

Il meccanismo ricalca quello delle edizioni già proposte in passato dall’insegna. La riduzione viene calcolata sul prezzo di vendita in vigore e, stando al regolamento, quel 18,04% corrisponde proprio allo scorporo dell’IVA al 22%. Chi compra sul sito o tramite app deve associare la carta al proprio profilo e a quel punto lo sconto compare in automatico nel carrello. In negozio invece basta mostrare la tessera alla cassa. Chi non è ancora iscritto può richiederla senza costi sul sito ufficiale, anche pochi minuti prima di concludere l’ordine.

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Categorie coinvolte, finanziamento e qualche esempio

Il ventaglio di articoli in promozione è decisamente ampio e abbraccia smartphone, computer, TV, elettrodomestici, gaming, audio, fotografia e molto altro. Questo non significa che ogni prodotto del catalogo sia automaticamente scontato. Per gli acquisti online la strada più semplice per capire cosa rientra nell’iniziativa è cercare l’etichetta “NO IVA CON MW CLUB” accanto alla scheda del prodotto.

Tra le proposte più interessanti dell’operazione figurano telefoni come OPPO A6 5G e il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 8, il notebook LG 16ZB90S, due monitor firmati Samsung e Acer e un paio di televisori di ultima generazione. La selezione si completa con cuffie, auricolari, fotocamere e action cam, oltre a elettrodomestici come lavatrici e scope elettriche, così da coprire esigenze e budget molto diversi tra loro. I prezzi mostrati nei riquadri delle offerte includono già la riduzione del 18,04%, quindi non serve fare calcoli aggiuntivi.

Accanto al taglio di prezzo c’è anche un finanziamento a tasso zero in 10 rate, con TAN e TAEG allo 0%, disponibile per spese a partire da 499€ e soggetto all’approvazione di Findomestic. Le scadenze però non coincidono affatto. La rateizzazione resta attiva fino al 30 novembre 2026, mentre la promozione sull’imposta si chiude già il 22 novembre, ed è bene tenerlo a mente per non perdere l’occasione.

Le esclusioni da conoscere prima di riempire il carrello

Il regolamento della catena è piuttosto restrittivo e conviene leggerlo con calma. Tra i marchi esclusi compaiono Apple, Dyson, Dreame, Roborock, Amazon e diversi altri brand. Per Apple esiste un’eccezione legata ai prodotti ricondizionati, che comunque non assicura la partecipazione di tutti i modelli disponibili.

I paletti non si fermano ai produttori e toccano intere famiglie di articoli. Niente sconto quindi su console e relativi accessori, accessori per smartphone, visori e dispositivi per la smart home. Restano fuori anche i prodotti Outlet e quelli venduti sul sito dedicato ai ricondizionati, che seguono logiche commerciali separate.

Un ultimo aspetto riguarda le offerte già in corso, perché il MediaWorld NO IVA non è cumulabile con altre campagne attive. In particolare non partecipano gli articoli del Black Friday Ep. 3, così come quelli di ulteriori iniziative della catena indicate nel regolamento, con limitazioni che possono cambiare tra negozi fisici e canale online.

Fonte: TecnoAndroid