Chi possiede un account Google fino a poco tempo fa poteva contare su uno strumento gratuito per verificare se i propri dati personali fossero finiti nei meandri del dark web. Si chiamava Dark Web Report e, pur senza godere di grande notorietà, svolgeva il suo compito con discreta efficacia. Il servizio passava al setaccio forum nascosti, marketplace illegali e archivi di violazioni aziendali alla ricerca di nome, email, numero di telefono e perfino codice fiscale. Google ha deciso di spegnerlo a inizio 2026 con le scansioni interrotte il 15 gennaio e gli account cancellati il 16 febbraio.

La motivazione ufficiale è che Dark Web Report non dava indicazioni concrete su come muoversi una volta scoperta la presenza dei propri dati in circolazione. Big G ha promesso un sostituto più utile ma per il momento non si è visto nulla. Chi vuole capire se qualcuno sta sfruttando le proprie credenziali deve quindi rivolgersi altrove e per fortuna le alternative non mancano.

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Le alternative gratuite per email e password

Per il monitoraggio di base, cioè email e password, non serve spendere nulla. Il punto di riferimento del settore resta Have I Been Pwned, che verifica se un indirizzo di posta o una password siano comparsi in una violazione nota. È anche possibile attivare le notifiche via email per ricevere un avviso automatico in caso di nuovi leak.

Accanto a questo c’è Mozilla Monitor, che consente di tenere d’occhio fino a 20 indirizzi email e manda un avviso quando uno di essi spunta in un nuovo data breach. Si tratta di una soluzione pensata soprattutto per chi ha account sparsi su servizi diversi. Vanno poi considerati i gestori di password integrati di Google e Apple, che già oggi controllano se le credenziali salvate sono state compromesse e lo segnalano direttamente. Chi usa Chrome o Safari con le password sincronizzate ha probabilmente questa protezione attiva senza nemmeno saperlo.

Quando conviene un servizio a pagamento

Le soluzioni gratuite coprono bene email e password, ma se l’obiettivo è sorvegliare anche numero di telefono, carte di credito o codice fiscale le opzioni a pagamento iniziano ad avere senso. NordVPN Dark Web Monitor parte da circa 1,69 euro al mese con fatturazione annuale e controlla fino a 5 email oltre a telefono, carte e documenti d’identità. La stessa azienda propone anche Threat Protection Pro, un servizio separato che scandaglia i canali del dark web in cerca di cookie di sessione rubati, una minaccia spesso sottovalutata.

Surfshark Alert costa circa 2,99 euro al mese e copre email, carte e documenti personali. Proton Pass Plus parte invece da 1,99 euro al mese e monitora gli indirizzi Proton e gli alias email, fino a 10 account aggiuntivi. La scelta dipende da cosa si vuole proteggere. Chi ha già un abbonamento NordVPN o Surfshark per la VPN trova spesso il monitoraggio incluso oppure attivabile con pochi euro in più, il che lo rende conveniente.

Cosa fare dopo una notifica di violazione

Ricevere un avviso non significa che i dati siano già stati usati da qualcuno, però resta un segnale da non ignorare. Le contromisure variano in base a ciò che è stato esposto. Se si tratta di una password bisogna cambiarla subito sull’account coinvolto e su tutti quelli in cui viene riutilizzata. Conviene attivare l’autenticazione a due fattori e dove possibile passare a una passkey, molto più difficile da rubare rispetto a una password tradizionale. Chi riceve i codici via SMS dovrebbe valutare un’app come Google Authenticator o Authy perché gli SMS possono essere intercettati.

Con il codice fiscale il rischio principale in Italia è l’uso fraudolento per aprire contratti o richiedere credito, quindi occorre prestare attenzione alle comunicazioni di banche e finanziarie e segnalare eventuali anomalie. Se invece a finire in rete è una carta di credito o di debito va contattata subito la banca per bloccarla e chiederne una nuova.

Una precauzione utile in generale consiste nell’usare alias email al posto dell’indirizzo reale quando ci si registra su siti e servizi. Strumenti come SimpleLogin di Proton o Addy.io generano indirizzi temporanei che rimandano alla casella principale. Se uno di questi finisce in un leak basta disattivarlo e il problema si risolve senza dover cambiare l’indirizzo principale.

Fonte: TecnoAndroid