Apple Mail su iOS 27: ricerca rinnovata e quattro nuove funzioni

Con iOS 27 Apple ha rinnovato parecchie app di sistema, da Wallet a Mappe passando per Note e Messaggi, ma tra le novità più concrete ci sono quelle dedicate ad Apple Mail. Il client di posta preinstallato su iPhone guadagna quattro funzioni pensate per semplificare la gestione quotidiana delle email. Accanto a queste arriva anche una serie di correzioni che rendono l’applicazione più rapida e affidabile rispetto al passato.

Chi usa da tempo l’app conosce bene il suo punto debole storico, cioè la ricerca. Trovare un messaggio specifico, magari ricevuto mesi prima, si trasformava spesso in un’impresa e capitava di non ottenere alcun risultato pur sapendo che quella mail esisteva davvero. Con iOS 27 la musica cambia. Apple ha introdotto un nuovo sistema di classificazione che porta in cima i risultati più pertinenti, così da recuperare subito ciò che serve anche quando è sepolto in fondo alla casella. Le prime prove sul campo sembrano confermare che il problema sia stato finalmente risolto.

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Apple Mail su iOS 27: suggerimenti aperti alle app di terze parti e risposte più personali

I suggerimenti che compaiono nella parte alta dei messaggi non sono una novità assoluta, visto che esistono in Apple Mail da anni. Quando l’app intuisce che il contenuto di una email potrebbe richiedere un’azione propone una scorciatoia, come ottenere indicazioni stradali in Mappe, creare un evento in Calendario oppure seguire una spedizione tramite Apple Wallet. Con iOS 27 questi suggerimenti adottano un design più flessibile e soprattutto si aprono alle app di terze parti, che potranno a loro volta proporre azioni legate al messaggio. Se più applicazioni sono in grado di offrire un’operazione utile compare un menu a tendina che raccoglie tutte le opzioni disponibili.

Anche Smart Reply compie un passo avanti. Si tratta della funzione della tastiera che mostra automaticamente alcune risposte già pronte, da inviare con un solo tocco. Grazie alla nuova generazione di Apple Intelligence le proposte smettono di essere così generiche. Secondo Apple la funzione ora può attingere allo stile di scrittura personale dell’utente. In pratica le risposte suggerite somiglieranno molto di più a quelle che ciascuno scriverebbe di proprio pugno, con un tono più naturale e meno impersonale.

Siri entra nella posta e arrivano le correzioni

La quarta novità riguarda Siri. Come già accaduto nelle altre app di sistema, Apple ha disseminato pulsanti “Ask Siri” in tutta l’interfaccia di Mail e l’assistente, potenziato dall’intelligenza artificiale, porta con sé diverse capacità inedite. Uno degli esempi più condivisi sui social mostra come sia possibile chiedere all’assistente di eliminare tutti i messaggi di un determinato mittente che inonda la casella di spam. Un utente ha raccontato di aver domandato al nuovo Siri di cancellare le email indesiderate provenienti da un indirizzo preciso, ottenendo il risultato senza alcun intoppo.

Oltre alle funzioni nuove Apple ha lavorato parecchio anche sotto il cofano. L’azienda sostiene che con iOS 27 l’app Mail funzioni meglio che mai grazie a correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Tra gli interventi citati ci sono il caricamento più veloce dei messaggi e un’indicizzazione della ricerca più affidabile, che va a sommarsi al nuovo sistema di classificazione dei risultati. A questi si aggiungono una formattazione degli elenchi migliorata e un badge dei messaggi non letti più preciso nel conteggio.

Fonte: TecnoAndroid