Samsung Galaxy: 7 anni di aggiornamenti, tutte le date

Sette anni di aggiornamenti Samsung Galaxy sono ormai lo standard sulla fascia alta, e questo cambia parecchio il modo in cui si guarda a uno smartphone comprato oggi. Il produttore coreano ha alzato l’asticella progressivamente, arrivando a coprire versioni di Android, One UI e patch di sicurezza per un arco di tempo che fino a poco fa sembrava fantascienza. La domanda concreta, però, resta un’altra: fino a quando un determinato modello continuerà a ricevere software fresco? Le date ci sono, modello per modello, e vale la pena metterle in fila.

Come è cambiata la politica di supporto di Samsung

Fino a qualche anno fa due aggiornamenti di sistema erano considerati normali, quasi generosi. Poi la corsa è ripartita, con Google che ha aperto la strada con Pixel 8 e Pixel 8 Pro e Samsung subito dietro, prima tra i produttori Android a estendere il supporto a sette anni sui top di gamma. I primi a beneficiarne sono stati Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, e da lì in avanti tutti i modelli premium hanno seguito la stessa strada.

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Significa che gli ultimi arrivati come Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. I primi partono da Android 16 e One UI 8.5, i pieghevoli da Android 17 e One UI 9. Anche la fascia media ha guadagnato terreno: i modelli principali della serie Galaxy A arrivano a sei anni di aggiornamenti, mentre la gamma Galaxy M si ferma tra i quattro e i cinque anni.

Partendo dalla serie Galaxy S, S26, S26+ e S26 Ultra riceveranno patch fino a inizio 2033, spingendosi fino ad Android 23. Galaxy S26 FE, che parte già da Android 17, arriverà ad Android 24 con copertura fino all’estate 2033. La generazione precedente, cioè S25, S25+ e S25 Ultra, è coperta fino a inizio 2032, mentre S25 Edge chiude in primavera dello stesso anno e S25 FE in autunno 2032. Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra si fermano a inizio 2031, con S24 FE che tira avanti fino all’autunno 2031. Scendendo indietro, S23 e S23+ e S23 Ultra chiudono in primavera 2028, S23 FE tra fine 2028 e inizio 2029, S22 in primavera 2027. Per la serie S21 il supporto è terminato, con l’eccezione di S21 FE che resiste fino a inizio 2027.

Sui pieghevoli il quadro è simmetrico. Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra, insieme a Z Flip8, sono coperti fino all’estate 2033. Fold7, Flip7 e Flip7 FE fino all’estate 2032, Fold6 e Flip6 fino all’estate 2031. I modelli di quinta generazione si fermano all’estate 2028, quelli di quarta all’autunno 2027, mentre Fold3 e Flip3 hanno chiuso i battenti.

Nella gamma media, Galaxy A57 e A37 arrivano alla primavera 2032, A27 all’estate dello stesso anno, A17 all’autunno 2031. A56, A36 e A26 si fermano alla primavera 2031, A16 all’autunno 2030, mentre A55, A35, A25 e A15 chiudono tra inizio e primavera 2029. Galaxy A07 5G è coperto fino a inizio 2032. Tra i modelli ormai fuori gioco figurano A52, A52s, A32, A22 e A12.

Capitolo Galaxy Xcover e Galaxy M: Xcover7 Pro arriva alla primavera 2032, Xcover7 a inizio 2029, Xcover6 Pro all’estate 2027, mentre Xcover5 chiude in primavera 2026 in ambito Enterprise. Sul fronte M, i modelli M55, M35 e M15 sono coperti fino al 2029, M54 e M34 fino al 2028, M53 fino all’estate 2026 e M14 fino al 2027.

Quando le patch smettono di arrivare, il telefono non diventa improvvisamente inutilizzabile. Continua a funzionare, e le applicazioni principali come WhatsApp restano operative ancora a lungo. Il criterio pratico è semplice: un dispositivo che non riceve un aggiornamento di sicurezza da più di sei mesi va considerato meno protetto, e da lì in poi conviene iniziare a guardarsi intorno con calma.