Firefox 156 accelera le immagini: memoria giù fino al 20%

Con Firefox 156 il browser di Mozilla punta dritto su un aspetto che di solito passa inosservato, cioè la velocità con cui le immagini compaiono davvero sullo schermo. Ogni volta che si apre una pagina piena di fotografie, dietro le quinte succede parecchio: il file va scaricato, decodificato e quasi sempre ridimensionato per adattarsi allo spazio previsto dal sito. Tutte operazioni che pesano su memoria e tempi di caricamento, e che si sentono soprattutto sui computer più anziani o comunque poco muscolosi.

La novità principale di questa versione riguarda proprio la gestione delle immagini JPEG, il formato che ancora oggi domina il web quando si parla di fotografie. Firefox adotta lo scaling IDCT nativo di libjpeg turbo, la libreria che si occupa di elaborare questo tipo di file. Il nome suona ostico, il concetto molto meno.

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Cosa cambia davvero nella gestione delle immagini

Fino a ieri il meccanismo era piuttosto dispendioso, quasi paradossale. Una fotografia ad altissima risoluzione veniva prima ricostruita per intero, in tutta la sua grandezza, e solo dopo rimpicciolita per entrare nello spazio che il sito le aveva riservato. Un po’ come stampare un poster gigante per poi ritagliarlo in formato cartolina. Con la decodifica aggiornata, invece, il ridimensionamento avviene già durante la fase di elaborazione: il browser lavora subito sulla dimensione che gli serve davvero, senza passare per il formato massimo.

I numeri, secondo i dati riportati, sono di quelli che si notano. L’utilizzo della memoria può calare fino al 20%, mentre la decodifica arriva a essere fino a due volte più veloce. Non parliamo di una differenza teorica misurabile solo con strumenti da laboratorio: il guadagno diventa tangibile proprio quando le fotografie sono molto grandi, quindi su gallerie, portali di immagini, siti di e commerce con scatti ad alta definizione e tutte quelle pagine che il browser deve digerire in blocco.

Perché conta soprattutto sui computer meno potenti

Chi usa una macchina recente, con abbondanza di RAM e un processore moderno, forse noterà una fluidità leggermente superiore e poco altro. Il discorso cambia parecchio su portatili di qualche anno fa o su configurazioni modeste, dove ogni megabyte risparmiato si traduce in scorrimento più regolare, meno rallentamenti e un carico complessivo più leggero. Le prestazioni di un browser, in fondo, si misurano quasi sempre nei momenti di stress, non quando tutto è tranquillo.

C’è anche un aspetto che riguarda la vita quotidiana davanti allo schermo: meno memoria occupata dalle immagini significa più margine per le schede aperte, che nella pratica sono raramente due o tre. Chi tiene venti pagine attive contemporaneamente conosce bene il momento in cui il sistema inizia a boccheggiare, e un intervento come questo agisce esattamente su quel punto di attrito.

La scelta di Mozilla segue una logica precisa, cioè ottimizzare ciò che accade sotto il cofano invece di aggiungere funzioni appariscenti. Il lavoro su libjpeg turbo non si vede, non compare in nessun menu, non ha un’icona dedicata. Si percepisce soltanto nella sensazione che le pagine si aprano un attimo prima, che le fotografie si materializzino senza quel mezzo secondo di esitazione a cui ormai ci si era abituati.

Va detto che le immagini restano una delle componenti più pesanti del web moderno, spesso più del codice stesso delle pagine. Intervenire sulla catena che porta un file JPEG dallo scaricamento alla visualizzazione significa quindi toccare uno dei colli di bottiglia più concreti dell’esperienza di navigazione. E in Firefox 156 quell’intervento è arrivato proprio dove serviva, nella fase in cui il browser fa il lavoro più faticoso e meno visibile.