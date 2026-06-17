Samsung Display svela il microdisplay RGB OLEDoS per i futuri smart glasses

C’è un nuovo tassello dietro la prossima generazione di smart glasses, e arriva da Samsung Display. Si tratta di un microdisplay pensato per i dispositivi XR, presentato come prototipo all’Augmented World Expo 2026. La casa coreana non ha collegato ufficialmente questa tecnologia a un prodotto specifico, ma è difficile non immaginare che possa finire dentro i futuri occhiali smart targati Samsung o di altri marchi che si riforniscono proprio dei pannelli di Samsung Display.

Il cuore della faccenda è una tecnologia chiamata RGB OLEDoS, che sta per OLED on Silicon. In parole semplici, si tratta di schermi minuscoli ma capaci di restituire immagini nitide e luminose. Nel caso dei prototipi mostrati alla fiera, parliamo di un display da appena 0,62 pollici montato su un paio di occhiali. Roba davvero piccola, eppure sufficiente per gestire funzioni come la traduzione in tempo reale, la navigazione e le informazioni meteo direttamente davanti agli occhi.

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Samsung Display: luminosità da record e una struttura più semplice

Accanto al modello più compatto, Samsung Display ha portato anche un pannello più grande da 1,3 pollici, capace di raggiungere i 40.000 nit di luminosità. Una cifra notevole, pensata per prodotti come i visori per la realtà mista e gli occhiali per la realtà aumentata. Il punto di forza di questa tecnologia RGB OLEDoS, secondo l’azienda, è la sua struttura più semplice rispetto ad altre soluzioni concorrenti per microdisplay. Questo la rende adatta a un hardware XR leggero, che è poi il vero nodo quando si parla di occhiali da indossare tutto il giorno. Samsung parla di luminosità, riproduzione dei colori ed efficienza definite eccellenti.

La cosa interessante è il contesto in cui tutto questo si muove. All’Augmented World Expo 2026 si è vista parecchia roba: Snap ha tolto il velo dai suoi nuovi occhiali AR Specs, mentre Qualcomm ha annunciato il chipset Snapdragon Realite Elite. Insomma, il settore degli occhiali intelligenti sta scaldando i motori per davvero.

Cosa bolle in pentola per gli occhiali Samsung

Sul fronte dei prodotti veri e propri, Samsung dovrebbe lanciare i suoi primi smart glasses con Android XR nel corso di quest’anno. Il dispositivo, secondo le indiscrezioni, si chiamerebbe semplicemente Glasses e dalle immagini trapelate avrebbe quel design alla Ray-Ban Meta Wayfarer ormai familiare. Attenzione però, perché quel modello dovrebbe puntare tutto su fotocamere, funzioni di intelligenza artificiale e comandi vocali, senza un display integrato vero e proprio.

Poi c’è un secondo paio di occhiali, identificato dal nome in codice Haean. A differenza di Glasses, questo dovrebbe montare display microLED costruiti direttamente nelle lenti. E qui sta il punto curioso: i rumor attuali indicano proprio la tecnologia microLED per Haean, non l’RGB OLEDoS mostrato alla fiera.

Samsung Display, dal canto suo, non ha confermato alcun legame tra i pannelli esibiti all’evento e i futuri indossabili di Samsung Electronics. Resta il fatto che vedere la divisione display concentrarsi su occhiali AR compatti e microdisplay ad altissima luminosità fa pensare che le ambizioni XR delle due divisioni, prima o poi, finiranno per incrociarsi.

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