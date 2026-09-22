Samsung aggiorna frigoriferi e lavatrici con Tizen 10.0 e AI

Un elettrodomestico acquistato diversi anni fa può continuare a ricevere nuove funzioni senza essere sostituito. È questo l’obiettivo dell’aggiornamento a Tizen OS 10.0 annunciato da Samsung per una selezione di frigoriferi, lavatrici e asciugatrici già presenti sul mercato.

A partire da settembre 2026, alcuni modelli riceveranno funzionalità e servizi introdotti sui prodotti Samsung più recenti, insieme a una nuova versione di Bixby e a un’interfaccia aggiornata. L’azienda punta così a mantenere attuali nel tempo anche dispositivi acquistati negli anni precedenti. L’aggiornamento interessa in particolare alcuni frigoriferi Family Hub, una selezione di modelli Bespoke AI e diversi prodotti dedicati al bucato lanciati tra il 2024 e il 2025.

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I frigoriferi riconoscono oltre 2.000 alimenti

Una delle principali novità riguarda i frigoriferi dotati di fotocamere integrate e AI Vision. La distribuzione delle nuove funzionalità, già avviata a maggio su alcuni modelli negli Stati Uniti, viene ora estesa ad altri mercati.

L’aggiornamento coinvolge i Family Hub con schermi da 21,5 e 32 pollici lanciati tra il 2021 e il 2025, oltre a una selezione di Bespoke AI con display da 9 pollici introdotti nel 2025. La nuova AI Vision sviluppata con Google Gemini permette di riconoscere e gestire oltre 2.000 alimenti, includendo prodotti freschi, alimenti di marca e prodotti specifici di determinate regioni. Il sistema punta quindi a rendere più semplice capire quali prodotti sono presenti all’interno del frigorifero. A queste funzioni si aggiunge MyFood Hub, progettato per fornire informazioni personalizzate e supportare le attività legate alla gestione dei pasti quotidiani.

Bixby rende più naturale l’interazione con lavatrici e asciugatrici

L’aggiornamento software coinvolge anche una selezione di lavatrici e asciugatrici Samsung lanciate nel 2024 e nel 2025, oltre alla lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo. In questo caso una parte importante dell’evoluzione riguarda Bixby, che introduce un riconoscimento vocale migliorato e interazioni più naturali con gli elettrodomestici. L’utente può quindi utilizzare comandi vocali per ottenere informazioni sul funzionamento del dispositivo. Un esempio riguarda lo stato del ciclo di lavaggio: alla domanda “Quando sarà pronto il bucato?”, Bixby può fornire direttamente il tempo rimanente, indicando ad esempio che il ciclo terminerà tra due ore e 25 minuti.

Arriva anche una nuova interfaccia

Sui modelli Bespoke AI Laundry compatibili dotati di Smart Screen da 7 pollici, Tizen OS 10.0 introduce inoltre una nuova interfaccia. La modalità Easy Mode interviene sulla disposizione dei contenuti dello schermo, con l’obiettivo di rendere i controlli più intuitivi e le informazioni principali più facilmente consultabili. Samsung sottolinea così un approccio in cui l’evoluzione dell’elettrodomestico non passa esclusivamente dall’hardware, ma anche dalla possibilità di aggiornare nel tempo software, interfaccia e funzionalità intelligenti.

Aggiornamenti disponibili da settembre

La distribuzione di Tizen OS 10.0 è prevista a partire da settembre 2026. Samsung specifica che tempi di rilascio, funzionalità supportate e disponibilità possono cambiare in funzione del prodotto, dell’anno di produzione del modello e del mercato di riferimento.

Fonte: TecnoAndroid