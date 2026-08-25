Ryzen 5 9600X, ordina su Amazon e riceve due scatole vuote

rdinare un Ryzen 5 9600X su Amazon e ritrovarsi con una scatola vuota è già una brutta sorpresa, ma riceverne due di fila diventa una storia che merita di essere raccontata. È quanto ha vissuto un utente Reddit, No-Yak9976, che ha pubblicato la sua disavventura nella community r/PcBuild spiegando passo per passo come una semplice fornitura di processori si sia trasformata in un piccolo incubo lavorativo.

Il punto di partenza è tutt’altro che sospetto. L’utente racconta di lavorare in un negozio di computer e di acquistare regolarmente tramite Amazon Business, senza mai aver avuto problemi degni di nota. Fino all’ordine del processore AMD, arrivato in un pacco che, una volta aperto, non conteneva assolutamente nulla di quello che avrebbe dovuto contenere. Nessun processore, solo la confezione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Rimborso immediato, poi la seconda scatola vuota

La procedura di rimborso è filata liscia. Richiesta inoltrata, soldi restituiti, tutto risolto in tempi rapidi. A quel punto la scelta più logica sembrava rifare l’ordine, immaginando che si trattasse di un caso isolato, di quelle cose che possono capitare quando si muovono milioni di pacchi al giorno. Solo che il secondo pacco, arrivato con la stessa etichetta e lo stesso contenuto dichiarato, si è rivelato vuoto esattamente come il primo.

Difficile non pensare a qualcosa di più di una coincidenza. Controllando meglio i dettagli dell’ordine, l’utente ha scoperto che il Ryzen 5 9600X non veniva spedito direttamente da Amazon ma da un venditore terzo, indicato come The Tech Group. Le recensioni del venditore risultavano positive, ma il sospetto espresso dall’acquirente è che buona parte di quei giudizi sia falsa, gonfiata artificialmente per dare credibilità a un profilo che credibile non è.

Perché il venditore terzo fa la differenza

Qui sta il nodo della vicenda. Su Amazon convivono prodotti venduti e spediti direttamente dal colosso e prodotti gestiti da venditori terzi, che si appoggiano alla piattaforma ma restano soggetti indipendenti. La distinzione compare in piccolo nella scheda prodotto e spesso passa inosservata, soprattutto quando si compra di fretta o si riordina qualcosa che si è già acquistato mille volte. L’utente lo ammette apertamente, riconoscendo di aver commesso un errore nel non verificare chi fosse effettivamente il mittente, e promettendo di non ripeterlo.

Un dettaglio che si è rivelato prezioso è la scelta di filmare entrambi gli unboxing. Avere un video che documenta l’apertura del pacco, dalla sigillatura originale fino alla constatazione che dentro non c’è niente, semplifica enormemente le pratiche di sostituzione e rimborso. Senza quella prova la discussione con l’assistenza rischia di diventare parola contro parola, e in situazioni del genere il cliente parte quasi sempre in svantaggio. Il consiglio che l’utente rivolge alla community è proprio questo, registrare sempre l’apertura dei pacchi contenenti componenti costosi, perché truffe di questo tipo sono diventate piuttosto comuni anche sui grandi portali. Non serve un’attrezzatura particolare, basta lo smartphone acceso e un’inquadratura pulita sul pacco chiuso prima di tagliare il nastro.

Il Ryzen 5 9600X resta comunque uno dei processori più richiesti nella fascia media, con un prezzo di listino di circa 160 euro su Amazon, ed è proprio la sua popolarità a renderlo un bersaglio interessante per chi mette in piedi questo genere di raggiri. Le CPU sono piccole, leggere e facili da rivendere, caratteristiche che le rendono perfette per sparire lungo la catena logistica lasciando dietro di sé soltanto una confezione perfettamente intatta.