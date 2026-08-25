Disney+ a 5,99 euro al mese: la promozione sui primi 6 mesi

Chi stava aspettando il momento giusto per abbonarsi trova ora Disney+ a partire da 5,99 euro al mese, cifra legata a una promozione che riguarda i piani della durata di sei mesi. Il meccanismo è semplice: si sceglie il livello di abbonamento preferito, si paga meno per il primo semestre e poi il costo torna quello di listino, con un risparmio che può arrivare fino al 20% a seconda del piano selezionato. Tre le opzioni sul tavolo, ognuna pensata per un tipo di spettatore diverso.

Vale la pena ricordare cosa c’è dentro l’abbonamento, perché il catalogo è uno degli argomenti più forti della piattaforma. Non ci sono soltanto i classici animati che tutti conoscono, ma anche le produzioni Originals, i film Pixar, i franchise Marvel, la saga completa di Star Wars, l’intrattenimento firmato Hulu e i documentari National Geographic. Una libreria trasversale, insomma, che copre pubblici molto diversi tra loro e che rende Disney+ uno dei nomi più solidi nel panorama dello streaming video.

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Quanto costano davvero i tre piani

Partiamo dal più economico. Il piano Standard con pubblicità costa 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, dopodiché si rinnova automaticamente a 6,99 euro al mese. Il rinnovo, appunto, è automatico, ma nulla vieta di disdire prima della scadenza senza pagare penali o costi aggiuntivi. È la soluzione per chi vuole spendere il meno possibile e non ha particolari pretese sulla qualità dell’immagine o sul numero di dispositivi collegati insieme.

Salendo di un gradino si arriva al piano Standard senza interruzioni pubblicitarie: 8,99 euro al mese per il primo semestre, poi 10,99 euro al mese al momento del rinnovo. Anche qui vale la stessa regola, disdetta libera in qualsiasi momento prima che scatti il nuovo periodo.

In cima alla lista c’è il piano Premium, proposto a 11,99 euro al mese per i primi sei mesi e poi rinnovato a 15,99 euro al mese. Sulla carta è quello che offre di più, ma anche quello che pesa maggiormente sul budget mensile una volta terminata la fase promozionale. Come per gli altri due, il rinnovo automatico può essere bloccato in anticipo senza spese extra.

Quale scegliere in base a come si guarda la TV

La differenza tra i piani non sta solo nel prezzo. Il Premium è quello che garantisce l’esperienza completa, con visione in 4K, audio in tecnologia Dolby Atmos e la possibilità di avere quattro riproduzioni in contemporanea. Tradotto: è il profilo ideale per una famiglia numerosa, oppure per chi ha investito in un televisore e in un impianto audio decenti e non vuole sprecarli guardando contenuti compressi.

All’estremo opposto, il piano Standard con pubblicità resta la scelta di chi vuole risparmiare. La qualità video arriva fino a 1080p Full HD e le riproduzioni simultanee scendono a due. Per guardare una serie sul tablet o sul laptop la differenza si nota poco, su uno schermo grande invece qualcosa si perde. Le interruzioni pubblicitarie, ovviamente, fanno parte del pacchetto e sono il prezzo da pagare per la tariffa più bassa.

Chi cerca una via di mezzo può orientarsi sullo Standard classico, che elimina la pubblicità mantenendo un costo più contenuto rispetto al Premium. La logica della promozione a sei mesi, del resto, funziona bene proprio per chi vuole provare la piattaforma senza impegnarsi per un anno intero: si paga meno nella fase iniziale, si valuta con calma se il catalogo giustifica la spesa e, in caso contrario, si chiude tutto prima del rinnovo.

Il risparmio complessivo cambia in base al piano scelto, ma la forbice indicata arriva appunto fino al 20% rispetto ai prezzi di listino. Sui sei mesi, tra il costo promozionale e quello standard, la differenza si accumula ed è più consistente sul piano Premium, dove il passaggio è da 11,99 a 15,99 euro al mese.